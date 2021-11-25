Disney в следующем году планирует потратить на контент $33 млрд

Компания Walt Disney планирует за следующий финансовый год (с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022-го) потратить на контент $33 млрд. Это примерно на $8 млрд больше, чем за 2021 финансовый год.

Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на годовой отчет компании перед Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Рост обусловлен желанием Disney расширить свое присутствие в сфере потоковых сервисов за счет таких платформ, как Disney+, Hulu и ESPN+. Также в этих расходах учтен, например, бюджет третьего сезона сериала «Мандалорец», съемки которого начнутся в конце 2021-го.

В общей сложности за следующий финансовый год Disney планирует выпустить около 50 продуктов для кинотеатров и стримингов, среди которых будут как фильмы, так и сериалы. Однако общее количество может измениться из-за проблем, связанных с карантинными ограничениями.

Напомним, в ноябре стало известно, что общее число подписчиков стримингового сервиса Disney+ составило 118,1 млн человек, увеличившись за последний финансовый квартал на 2,1 млн. Это наименьший показатель с момента запуска платформы в 2019 году. Кроме того, это меньше, чем рассчитывали аналитики: по их прогнозам, аудитория стриминга должна была увеличиться до 119,6 млн пользователей.

При этом цели Walt Disney Co. остаются прежними: руководство компании планирует к 2024 году добраться до отметки в 260 млн клиентов. Впрочем, главный исполнительный директор компании Роберт Чапек во время телефонного разговора с инвесторами в среду, 10 ноября, дал понять — дорога к этому показателю будет ухабистой, и Disney+ не вернется к быстрому росту подписчиков до третьего и четвертого кварталов текущего финансового года (то есть минимум до апреля 2022 года).