Награды 72-го Берлинале: «Золотого медведя» выиграла испанская драма «Алькаррас» о персиковых деревьях

16 февраля жюри 72-й Берлинского кинофестиваля вручило награды победителям. «Золотого медведя» выиграла испанская драма «Алькаррас» Карлы Симон. Это фильм о большой семье, которая зарабатывает на жизнь сбором персиков в каталонской деревне Алькаррас. Внезапно члены семьи узнают, что на их участке планируется вырубка персиковых деревьев и установка на их месте солнечных панелей.

Из-за пандемии COVID-19 Берлинский кинофестиваль проходит в этом году в два этапа: основная часть смотра преимущественно для аккредитованных журналистов и представителей киноиндустрии прошла с 10 по 16 февраля, а а заключительные три дня с 17 февраля по 20 февраля будут отведены для обычных зрителей. Все фестивальные вечеринки и приёмы были отменены, кинорынок прошел онлайн.

Лозунг фестиваля «Меньше политики, больше любви». И как в шутку замечают кинокритики, конкурс Берлинале напоминает Декамерон-2022. В нем много фильмов, рассказывающих истории о любви и красной нитью проходит тема женщины.

В основном конкурсе, победителям которого вручают главные награды фестиваля Золотого и Серебряного медведей, участвовали 18 фильмов из 15 стран. А всего в программе фестиваля 256 фильмов из 69 стран.

«Золотой медведь» за лучший фильм

«Алькаррас», режиссер Карла Симон Пипо

Кинокритики отмечают, что Берлинале в этом году был слабым, хорошие фильмы можно пересчитать по пальцам одной руки. Но обладатель «Золотого медведя», фильм «Алькаррас» испанской Карлы Симон, многим понравился.

Режиссерку уже награждали на Берлинале. В 2017 году ее фильм «Лето 1993-го» назвали лучшим дебютом.

«Серебряный медведь» — Гран-при жюри

«Фильм писателя» южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

Женщина-романист отправляется в поездку, чтобы посетить книжный магазин, которым управляет более молодая коллега, с которой она потеряла связь.

«Серебряный медведь» — приз жюри

«Одеяние самоцветов», режиссер Наталья Лопес Галлардо

«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру

Клер Дени — «По обе стороны лезвия»

Кадр из фильма «По обе стороны лезвия»

Драма о любовном треугольнике: Сара и Джин находятся в любящих, стабильных отношениях уже десять лет. Они счастливы, он - ее опора. Когда они впервые встретились, Сара была в отношениях с Франсуа, лучшим другом Жана. Однажды Сара видит Франсуа на улице и ее охватывает ощущение, что ее жизнь может внезапно измениться.

Актерские награды

«Серебряный медведь» за лучшую главную роль

Мельтем Каптан («Рабийе Курназ против Джорджа Буша», режиссер Андреас Дрезен)

«Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана:

Лаура Басуки («Раньше, сейчас и потом», режиссер Камила Андини)

«Серебряный медведь» за лучший сценарий:

Лайла Стилер («Рабийе Курназ против Джорджа Буша», режиссер Андреас Дрезен)

«Серебряный медведь» за особый художественный вклад:

Рити Пань («Всё будет хорошо»)

Особое упоминание:

«Кусочек неба», режиссер Михаэль Кох

Секция Encounters / "Столкновения": новаторское кино

Лучший фильм: «Мутценбахер», режиссер Рут Бекерманн

Знаменитый эротический роман "Жозефина Мутценбахер — История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой", написанный в 1906 году Феликсом Зальтеном, автором "Бэмби", обсуждают и читают мужчины, откликнувшиеся на объявление, которое дала режиссер Рут Бекерман.

Приз GWFF за лучший дебют: «Солнце», режиссер Курдвин Аюб

Почётного «Золотого медведя» вручили актрисе Изабель Юппер, которая не смогла приехать на церемонии в Берлин из Парижа, поскольку у нее был диагностирован коронавирус.

Украинские фильмы на Берлинале

В этом году в смежных программах Берлинале участвуют два украинских фильма.

«Клондайк» Марины Эр Горбач о войне на Востоке Украины и крушении рейса MH17 - в конкурсной секции "Панорама", которая фокусируется на международном кино.

Кадр из фильма "Колондайк"

В Украине фильм, выигравший питчинг Держкино, получил 20, 768 млн грн (общий бюджет ленты - 25 млн грн).

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале «Санденс». Украинский фильм впервые был взять в основной конкурс этого престижного кинофестиваля. И выиграл один из основных призов – за лучшую режиссуру.

В украинский прокат фильм выйдет в 2022 году.

Документальный фильм «Терриконы» Тараса Томенко о жизни детей в прифронтовой зоне на Востоке Украины – участник конкурсой секции Generation Kplus. Секция Generation, которая посвящена фильмам о детях.

Кадр из фильма "Терриконы"

На участие фильмов в Берлинале Держкино выделило 250 тыс. грн «Колондайку» и 130 тыс. грн "Терриконам".

Первый украинский ориджинал на Berlinale Series Market Selects

Кадр из фильма «Зломовчання»

Сериал «Зломовчання» участвовал в программе Berlinale Series Market Selects. Его отобрали как шоу, которое имеет высокий рыночный потенциал и может заинтересовать широкую аудиторию в разных странах. Всего в программу Berlinale Series Market Selects вошли 13 сериалов.

Премьера сериала «Зломовчання» прошла в Украине на стриминговом сервисе OLL.TV. Показ стартовал в декабре 2021 года.

Это первый ориджинал для стриминговой платформы в Украине. Он снят хорватской компанией Drugi Plan и украинской Star Media . Съемки проходили в Хорватии и Украине в 2021 году. В главной роли снялась известная украинская актриса Ксения Мишина, а ее партнером стал хорватский актер, известный по голливудским блокбастерам «Фарго» и «Последние пантеры», Горан Богдан.