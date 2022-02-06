Клип для испанской певицы Rosaliа сняла в Киеве украинская Family production: видео собрало 5 млн просмотров на YouTube за два дня

Новый клип на композицию Saokо, который популярная испанская исполнительница и автор песен Розалия Тобелья (Rosalia), выпустила 4 февраля, был снят в Киеве украинской студией Family production. В видео певица появляется в трех ярких фешин-вещах от украинского дизайнера Леры Жильевой, основательницы бренда Zhilyova. Через два дня после премьеры у клипа около 5 млн просмотров на YouTube

Съемки клипа на песню Saoko певицы Rosalia, которая войдет в ее новый альбом Motomami, проходили в Киеве прошлым летом.

По сюжету клипа девушка, работающая на заправке и в небольшом магазине при ней, любит вместе со своими подругами экстравагантно одеваться и шумной компанией гонять на байках по городским шоссе и мостам, хвастаясь друг перед другом рискованными трюками и сбегая от полиции.

Производством видео занималась киевская студия Family production (основатели Анастасия Буковская, Даниил Каптюх и Никита Буковский). Команда студии выбрала в качестве локации Подольско-Воскресенский мост, по которому испанская певица несется на мотоцикле в группе байкеров, а также окрестности жилого массива около станции метро Выдубичи.

Режиссером видео стал французский клипмейкер Валентин Пети (Valentin Petit), снявший видео для A$AP, Victoria Monét, Фаррелла Уильямса и других исполнителей. В качестве художника-постановщика над видео работал украинский дизайнер Вова Черемис, рассказавший об этом в своем посте в Facebook.

В видео также попали фешин-вещи украинского дизайнера Леры Жильевой (бренд Zhilyova). Розалия появляется в клипе в платье Pandora Red, красное бра Ocean Alpha red bra, брюки клеш Capella alpha red.

29-летнюю Rosalía называют иконой латиноамериканской поп-музыки. У нее академическое образование (училась вокалу в стиле традиционной испанской музыки). Дебютировала с альбомом Los Angeles в 2017 году. Была номинирована как "лучший молодой исполнитель" премией "Латинская Грэмми". Клип Malamente лидировал в рейтинге лучших клипов 2018 года. Тогда же Rosalia выпустила альбом El mal querer. В январе 2021 года снялась в клипе вместе с американской исполнительницей Билли Айлиш для песни Lo Vas A Olvidar ("Ты забудешь об этом"), которая стала саундтреком сериала "Эйфория".

Премьера нового альбома Розалии Motomami запланирована на 18 марта 2022 год. Судя звучанию новой песни, певица окончательно отказалась от элементов фламенко и смешала его с поп-музыкой в пользу электронного звучания, отмечают музыкальные критики.

Киевские локации в клипах музыкальных звезд

Подольско-Воскресенский мост уже был главной локацией в одном из видео, которое Family production снимала для Diesel в 2018 году, и этот ролик получил три награды знаменитого рекламного фестиваля «Каннские львы»».

А одно из самых известных музыкальных видео в портфолио продакшн-студии - клип для Сесиль Кассель, сестры Венсана Касселя.

Среди клипов для известных артистов, снятых в последние два года в Киеве украинскими продакшн-студиями - видео к новой песне Muse Won't Stand Down. Производством клипа занималась в декабре 2021 года продакшн-компания Shelter Film.

Эта же продакнш студия сняла видео к одной из новых песен Dua Lipa (правда, сама певица в Киев на съемки не приезжала), клип для новый композиции Stromae (первый трек Stromae с апреля 2018 года).

А также в одном из киевских ночных клубов команда Shelter Film сняла в сентябре 2021 года клип для британской рок-группы Bring Me The Horizon на их новую песню DiE4u.

Вечной прошлого года снимали в Киеве и клип для британского рок-дуэта Royal Blood на песню под названием Limbo (альбом Typhoons), которую музыканты написали вовремя локдауна и называют «самой амбициозной и дикой» песней в своей карьере. В съемках видео также участвовали байкеры. А производством видео занимался украинский сервис-продакшн Bullion Productions.

О том, как снимают в Украине клипы, в том числе и для зарубежных музыкантов, можно узнать из нового фильма документального сериала «Спалах».