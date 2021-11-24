Украинский стартап Delfast превратил советский мотоцикл в электробайк

Украинский производитель электробайков Delfast представил концепт электрической версии советского мотоцикла "Днепр".

Об этом сообщила пресс-служба Delfast.

"Наконец-то можем поделиться великолепной новостью — наша концепция легендарного мотоцикла “Dnepr” готова. Теперь это инновационный, стильный, а главное безопасный для планеты электротранспорт!" — говорится в сообщении.

Мотоциклы марки Dnepr производились в Украине с 1969 года. Они славились своей мощностью и в СССР, и за его пределами. Некоторые модели даже появлялись в мировых хитах кинематографа — "Индиана Джонс" с Гаррисоном Фордом и "Ас" с Адриано Челентано.

"При создании модели байка команда Delfast вдохновлялась опытом инженеров и проектировщиков конструкторского бюро Антонова. Это особенная возможность для команды Delfast — работать над возрождением и обновлением мотоцикла с историей", — отметили в компании.

Сообщается, что вес электробайка Dnepr 170 килограммов, он может разгоняться до 164 километров в час и имеет аккумулятор мощностью 7,2 кВт*ч.

Корпус Dnepr комбинированный — кованый и прессованный алюминий, труба из нержавеющей стали.

Напомним, что стартап был запущен в 2014 году Даниилом Тонкопием и Сергеем Денисенко как сервис экологической доставки.

С 2017 года Delfast начал выходить на рынок электровелосипедов. Поворотным моментом развития компании стало создание байка с наибольшим запасом хода в мире и установление рекорда Гиннесса.

На сегодня Delfast производит электровелосипеды, способные проехать 320 км на одном заряде без помощи педалей. Компания занимается дизайном, производством и продажей электровелосипедов в более 40 стран мира.

Стартап также провел успешную кампанию на Kickstarter и привлек 165 тысяч долларов для запуска серийного производства. В начале 2021 года в Delfast объявили, что собрали краудфандингом 3,4 миллиона долларов на платформе Fundable: деньги пойдут на строительство центра разработки электробайков в Украине.