В 2022 году Disney+ появится в 42 странах. Среди них Палестина и Северная Македония, но нет Украины

Летом 2022 года стриминговый сервис Disney+ запустится в 42 странах и на 11 территориях. Среди основных новых рынков отмечаются Южная Африка, Турция, Польша и Объединенные Арабские Эмираты.

Украины в списке, который опубликовало издание The Hollywood Reporter, по-прежнему нет.

Полный список новых стран, которые Disney+ запустит этим летом, включает Албанию, Алжир, Андорру, Бахрейн, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Чехию, Египет, Эстонию, Грецию, Венгрию, Ирак, Израиль, Иорданию, Косово, Кувейт, Латвию, Ливан, Ливию, Лихтенштейн, Литву, Мальту, Черногорию, Марокко, Северную Македонию, Оман, Палестину, Польшу, Катар, Румынию, Сан-Марино, Саудовскую Аравию, Сербию, Словакию, Словению, Южную Африку, Тунис, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан и Йемен.

Среди 11 территорий упоминаются Фарерские острова, Французская Полинезия, Французские южные территории, заморский коллектив Сен-Пьер и Микелон, Аландские острова, Сент-Мартен, Шпицберген и Ян-Майен, Британская территория в Индийском океане, Гибралтар, острова Питкэрн и Святой Елены. Точной даты запуска, цены или плана подписки по этим странам и территориям пока не сообщают.

Отметим, что из-за отсутствия глобального покрытия стримингового сервиса продукты Disney+ в 2021 году вошли в топ по скачиваниям у пиратов. Так, по данным исследования блога TorrentFreak, самым скачиваемым среди пиратов стал сериал "ВандаВижен", вышедший в начале 2021 года. Более того, в первую десятку вошли все сериалы четвертой кинематографической вселенной Marvel, которые выходят на Disney+. Из сериалов, доступных на крупнейшей в мире платформе Netflix, в топ вошли "Ведьмак" и "Аркейн". При этом в 2020 году самым скачиваемым сериалом среди пиратов стал "Мандалорец" — еще один продукт Disney+.

Отметим, Disney+ дебютировал в США, Канаде и Нидерландах 19 ноября 2019 года. Сервис рассчитывал на глобальное расширение, чтобы компенсировать замедление числа подписчиков в Северной Америке. В четвертом квартале 2021 года стриминг достиг 118 миллионов подписчиков по всему миру.

Напомним, что в планах Disney+ к 2024 году обогнать Netflix и собрать 230-260 млн подписчиков.