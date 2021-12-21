В Telegram собираются добавить функцию страховки от спойлеров

Разработчики Telegram тестируют и собираются добавить в мессенджер функцию, защищающую пользователей от спойлеров. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь "ВКонтакте" Георгий Лобушкин.

Планируется реализовать функцию следующим образом: при отправке сообщения часть текста можно будет заблюрить. Получатель сообщения не увидит спойлер — его можно будет прочитать только по тапу.

Новая опция будет срабатывать при длительном нажатии при выборе в меню стилей. На данный момент точно неизвестно, когда именно появится новая функция, ставшая по иронии тоже своего рода спойлером.

Ранее в Telegram появилась платная функция, которая позволит отключать официальные рекламные объявления. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, авторы Telegram-каналов предлагали добавить функцию, позволяющую выключить рекламные объявления в определенном канале.

Мессенджер, который запустили в 2013 году, стал очень популярным среди пользователей магазина Google Play. В октябре он преодолел отметку в один миллиард скачиваний.