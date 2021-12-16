В Украине вводят единую систему учета кассовых сборов в кинотеатрах

Государственное агентство по вопросам кино представило систему сбора, учета и обработки информации о демонстрации фильмов в кинотеатрах Украины, подключение к которой хочет сделать обязательным.

Как отмечается в сообщении ведомства, система "Единый билет" создана с целью эффективного использования и планирования государственного бюджета, получения прозрачной отчетности, стимулирования развития украинского кинематографа и формирования привлекательной открытой индустрии для международного рынка.

Работа над созданием платформы длилась почти семь месяцев. Разработку и внедрение системы осуществила компания "Маэстро Тикет Систем".

"По законодательству система электронного учета билетов в кинотеатрах должна была быть внедрена еще с 2017 года, но только в этом году у нас появилась такая возможность — и техническая, и финансовая. Сейчас мы приступаем к тестовому запуску "Единого билета", после вступления в действие соответствующего постановления Кабмина у нас будет еще три месяца на адаптацию", — рассказала на презентации глава Госкино Марина Кудерчук.

В ведомстве отмечают, что для стимуляции подключения к системе кинотеатров, работавших вне правового поля, и поощрения маленьких кинотеатров, которые категорически не хотели работать в онлайне, правительство должно будет предусмотреть, что прокатные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов будут получать только кинотеатры и залы, которые будут подключены к "Единому билету".

Статистический модуль системы будет предусматривать сбор информации по всем транзакциям: как по продажам, так и по возврату билетов. По этим данным можно будет строить отчеты в разрезе залов, кинотеатров, сетей и отдельно по фильмам или дистрибьюторам.

Модуль аналитики позволит производить сравнение динамики и характера продаж фильмов. Проектом предусматриваются также инструменты, позволяющие прогнозировать кассовые сборы в разных регионах.

Работа системы "Единый билет" будет интегрирована с сайтом Госкино: на нем статистика будет отображаться в режиме реального времени, что позволит как производителям, так и дистрибьюторам иметь максимально прозрачную и оперативную информацию о продажах.

По словам разработчиков, десять кинотеатров уже успешно внедрили систему "Единый билет" и оценили значительные преимущества работы в обновленном формате.