"Храм їжака" і "Фенікс": на фестивалі Burning Man представили дві інсталяції від України (ФОТО/ВІДЕО)

На фестивалі сучасного мистецтва Burning Man в США встановили дві інсталяції від України: "Храм їжака" (The Hedgehog Temple) та "Фенікс".

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Проєкт "Храм їжака"

Як розповів художник Олександр Слободянюк, проєкт The Hedgehog Temple – це меморіал, який розповідає про десятки історій загиблих діячів культури.

"Всі історії надсилали люди, чиї близькі загинули, хоча мали би бути з нами на плаї. Це художники, артисти, музиканти та інші творчі люди. Наша місія – нагадувати креативній частині світу, що війна досі триває, розповісти правду та пояснити, чому важливо нас підтримувати до повної перемоги", – зазначив він.

При цьому автори інсталяції хочуть зібрати кошти для купівлі евакуаційних автомобілів.

Проєкт The Hedgehog Temple. Фото: Олександр Слободянюк / Facebook Проєкт The Hedgehog Temple. Фото: Олександр Слободянюк / Facebook Проєкт The Hedgehog Temple. Фото: Олександр Слободянюк / Facebook Проєкт The Hedgehog Temple. Фото: Олександр Слободянюк / Facebook Проєкт The Hedgehog Temple. Фото: Олександр Слободянюк / Facebook Проєкт The Hedgehog Temple. Фото: Олександр Слободянюк / Facebook Проєкт The Hedgehog Temple. Фото: Олександр Слободянюк / Facebook Проєкт The Hedgehog Temple. Фото: Олександр Слободянюк / Facebook

"Фенікс": символ переродження українців

Своєю чергою скульптура "Фенікс" стала першою роботою, яку спалили на цьогорічному Burning Man, повідомив заступник міністра оборони України Віталій Дейнега, який вів трансляцію відкриття інсталяції.

Він зазначив, що скульптура була оточена коробом, як памʼятники на українських площах, але потім стала вогняним стовпом, із якого народився "Фенікс".

Інсталяція "Фенікс". Фото: Віталій Дейнега / Facebook Інсталяція "Фенікс". Фото: Віталій Дейнега / Facebook Інсталяція "Фенікс". Фото: Віталій Дейнега / Facebook Інсталяція "Фенікс". Фото: Віталій Дейнега / Facebook

"Алегорія цього твору дуже проста. Нас як націю хотіли знищити. Але вогонь нас загартував. Ми вийшли з вогню, і він тільки зробив нашу шкіру грубшою а нас – сильнішими. Ми переродились через вогонь", – висловився Дейнега.

Burning Man 2023

Burning Man – це щорічний мистецький захід, який триває протягом восьми днів у пустелі Блек-Рок в американському штаті Невада. Назва походить від кульмінаційної церемонії: символічного спалення великого дерев'яного опудала.

Організатори визначають подію як експеримент зі створення спільноти радикального самовираження, яка в цьому повністю покладається тільки на себе. На кілька днів у пустелі встановлюють твори сучасного мистецтва.

У 2023 році Burning Man відбувається з 27 серпня по 4 вересня.