"Храм ежа" и "Феникс": на фестивале Burning Man представили две инсталляции от Украины (ФОТО/ВИДЕО)

На фестивале современного искусства Burning Man в США установили две инсталляции от Украины: "Храм ежа" (The Hedgehog Temple) и "Феникс".

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Проект "Храм ежа"

Как рассказал художник Александр Слободянюк, проект The Hedgehog Temple – это мемориал, рассказывающий о десятках историй погибших деятелей культуры.

"Все истории присылали люди, чьи близкие погибли, хотя должны быть с нами на плае. Это художники, артисты, музыканты и другие творческие люди. Наша миссия – напоминать креативной части мира, что война до сих пор продолжается, рассказать правду и объяснить, почему важно нас поддерживать до полной победы", – отметил он.

При этом авторы инсталляции хотят собрать средства для покупки эвакуационных автомобилей.

Проект The Hedgehog Temple. Фото: Александр Слободянюк / Facebook Проект The Hedgehog Temple. Фото: Александр Слободянюк / Facebook Проект The Hedgehog Temple. Фото: Александр Слободянюк / Facebook Проект The Hedgehog Temple. Фото: Александр Слободянюк / Facebook Проект The Hedgehog Temple. Фото: Александр Слободянюк / Facebook Проект The Hedgehog Temple. Фото: Александр Слободянюк / Facebook Проект The Hedgehog Temple. Фото: Александр Слободянюк / Facebook Проект The Hedgehog Temple. Фото: Александр Слободянюк / Facebook

"Феникс": символ перерождения украинцев

В свою очередь скульптура "Феникс" стала первой работой, сожженной на Burning Man в этом году, сообщил заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега, который вел трансляцию открытия инсталляции.

Он отметил, что скульптура была окружена коробом, как памятники на украинских площадях, но затем стала огненным столбом, из которого родился "Феникс".

Инсталляция "Феникс". Фото: Виталий Дейнега / Facebook Инсталляция "Феникс". Фото: Виталий Дейнега / Facebook Инсталляция "Феникс". Фото: Виталий Дейнега / Facebook Инсталляция "Феникс". Фото: Виталий Дейнега / Facebook

"Аллегория этого произведения очень проста. Нас как нацию хотели уничтожить. Но огонь нас закалил. Мы вышли из огня, и он только сделал нашу кожу более грубой, а нас – сильнее. Мы переродились через огонь", – высказался Дейнега.

Burning Man 2023

Burning Man – это ежегодное художественное мероприятие, которое продолжается в течение восьми дней в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада. Название происходит от кульминационной церемонии: символического сожжения большого деревянного чучела.

Организаторы определяют событие как эксперимент по созданию сообщества радикального самовыражения, которое в этом полностью полагается только на себя. На несколько дней в пустыне инсталлируют произведения современного искусства.

В 2023 году Burning Man проходит с 27 августа по 4 сентября.