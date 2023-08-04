Еще одно блюдо пополнило перечень нематериального культурного наследия Украины

Обряд приготовления сливаемой каши, который практикуется в поселке городского типа Карнауховка, пополнил список элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что традиция приготовления сливаной каши тесно связана с историей поселка Карнауховка на Днепропетровщине со времени его основания в 1737 году.

В то же время, не исключено, что такие или подобные обряды практиковались и на других территориях Украины.

"Свое название элемент "сливанная каша" получил благодаря тому, что это блюдо готовилось в складчину. Обряд приготовления привязан к символическому празднованию завершения весенних полевых работ", - объясняют в МКИП.

Во время обряда жители поселка собирались на знаковых местах под открытым небом и сносили продукты.

"Поскольку все зависело от того, какие продукты принесли жители поселка, улицы, сливаемая каша выходила у каждого своя", - отметили в МКИП.

Именно поэтому единого рецепта приготовления этого блюда нет, а основные принципы передаются из поколения в поколение.

"Для приготовления блюда используют большой пятивидерный котел и такие ингредиенты, как: пшено, рис, картофель, сало, куриный гуляш, яйца, лук, различные специи. Готовят слитую кашу под открытым небом на костре, благодаря чему она имеет непревзойденный вкус", – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что основная цель приготовления блюда – объединить общину в совместном занятии.

Ранее Министерство культуры и информационной политики добавило технологию приготовления обрядового напитка "Варена" в селе Боромля Ахтырского (ранее – Тростянецкого) района Сумской области в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.