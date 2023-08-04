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Суспільство
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Ще одна страва поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України

Обряд приготування Карнаухівської зливаної каші поповнив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України
Обряд приготування Карнаухівської зливаної каші поповнив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Фото: mkip.gov.ua

Обряд приготування зливаної каші, який практикується в селищі міського типу Карнаухівка, поповнив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що традиція приготування зливаної каші тісно пов'язана з історією селища Карнаухівка, що на Дніпропетровщині, від часу його заснування у 1737 році.

Водночас не виключено, що такі чи подібні обряди практикувались й на інших територіях України. 

Фото 2 — Ще одна страва поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України

"Свою назву елемент "зливана каша" отримав завдяки тому, що ця страва готувалася гуртом. Обряд приготування прив'язаний до символічного відзначення завершення весняних польових робіт", - пояснюють в МКІП.

 Під час обряду мешканці селища у святковому вбранні збиралися на знакових місцях просто неба та зносили продукти.

"Оскільки все залежало від того, які продукти принесли мешканці селища, вулиці,  зливана каша виходила в кожного своя", - зауважили в МКІП.

Саме тому єдиного рецепта приготування цієї страви немає, а основні принципи передаються з покоління в покоління.

"Для приготування страви використовують великий п'ятивідерний казан і такі інгредієнти, як: пшоно, рис, картоплю, сало, курячий гуляш, яйця, цибулю, різні спеції. Готують зливану кашу просто неба на вогнищі, завдяки чому вона має неперевершений смак", - підкреслили у відомстві.

Фото 3 — Ще одна страва поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України

Там додали, що основна мета приготування страви – об'єднати громаду в спільному занятті.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики додало технологію приготування обрядового напою "Варена" в селі Боромля Охтирського (раніше - Тростянецького) району Сумської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Автор:
Світлана Манько