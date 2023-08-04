Ще одна страва поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України

Обряд приготування зливаної каші, який практикується в селищі міського типу Карнаухівка, поповнив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що традиція приготування зливаної каші тісно пов'язана з історією селища Карнаухівка, що на Дніпропетровщині, від часу його заснування у 1737 році.

Водночас не виключено, що такі чи подібні обряди практикувались й на інших територіях України.

"Свою назву елемент "зливана каша" отримав завдяки тому, що ця страва готувалася гуртом. Обряд приготування прив'язаний до символічного відзначення завершення весняних польових робіт", - пояснюють в МКІП.

Під час обряду мешканці селища у святковому вбранні збиралися на знакових місцях просто неба та зносили продукти.

"Оскільки все залежало від того, які продукти принесли мешканці селища, вулиці, зливана каша виходила в кожного своя", - зауважили в МКІП.

Саме тому єдиного рецепта приготування цієї страви немає, а основні принципи передаються з покоління в покоління.

"Для приготування страви використовують великий п'ятивідерний казан і такі інгредієнти, як: пшоно, рис, картоплю, сало, курячий гуляш, яйця, цибулю, різні спеції. Готують зливану кашу просто неба на вогнищі, завдяки чому вона має неперевершений смак", - підкреслили у відомстві.

Там додали, що основна мета приготування страви – об'єднати громаду в спільному занятті.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики додало технологію приготування обрядового напою "Варена" в селі Боромля Охтирського (раніше - Тростянецького) району Сумської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.