В Україні визнали культурною спадщиною обрядовий напій з Сумщини: як його приготувати

Міністерство культури та інформаційної політики додало технологію приготування обрядового напою "Варена" в селі Боромля Охтирського (раніше - Тростянецького) району Сумської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Як повідомляють у відомстві, про це йдеться в його наказі від 26 липня.

Зазначається, що у Боромлі, напій "Варена" готували й готують щороку на дні, присвячені поминанню померлих. Такі поминання відбуваються в першу та другу неділю після Великодня.

"Ці два тижні мають назву "Мироносна". В ці дні на кладовищах збираються поминати рідних. "Проводи" в Боромлі – це зустріч з рідними, родичами, односельцями", - йдеться в повідомленні.

У цей час мешканці приносять на кладовище з собою їжу: паски, крашанки, пироги з гречкою та печінкою, печене м'ясо, котлети, огірки, рибу та спеціальний обрядовий поминальний напій. Столи та лавки біля могилок вони застеляють скатертинами, розставляючи на них страви та поминаючи родичів на різних кладовищах у різні дні.

Для приготування ж самого напою потрібні такі складники: на 2 літри води - 100 г цукру, 200 г сушених вишень (можна використовувати свіжі або мерзлі ягоди), 200 г сушених ягід смородини, гілочка м’яти, листочки смородини, одна-дві столові ложки меду та стручок червоного перцю.

Воду кип'ятять, після чого додають цукор, ягоди, м'яту, листочки смородини та мед. Напій варять 20 хвилин. До готової вареної кладуть стручок червоного перцю, який тримають, поки не буде відчутною гіркота на смак. Після цього перець виймають з напою. Перед вживанням варену проціджують. Споживають напій охолодженим.

Нагадаємо також, що у травні Мінкульт вніс до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України голубці, а також чотири традиційні зайняття у різних регіонах.