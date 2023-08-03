В Украине признали культурным наследием обрядовый напиток из Сумской области: как его приготовить

Министерство культуры и информационной политики добавило технологию приготовления обрядового напитка "Вареная" в селе Боромля Ахтырского (ранее – Тростянецкого) района Сумской области в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Как сообщают в ведомстве, об этом говорится в его приказе от 26 июля.

Отмечается, что в Боромле напиток "Вареная" готовили и готовят каждый год на день, посвященный поминовению умерших. Такие поминовения проходят в первое и второе воскресенье после Пасхи.

"Эти две недели называются "Мироносная". В эти дни на кладбищах собираются поминать родных. "Проводы" в Боромле – это встреча с родными, родственниками, односельчанами", - говорится в сообщении.

В это время жители приносят на кладбище с собой еду: куличи, пасхальные яйца, пироги с гречкой и печенью, печеное мясо, котлеты, огурцы, рыбу и специальный обрядовый поминальный напиток. Столы и скамейки у могил они застилают скатертями, расставляя на них блюда и поминая родственников на разных кладбищах в разные дни.

Для приготовления же самого напитка нужны следующие составляющие: на 2 литра воды – 100 г сахара, 200 г сушеных вишен (можно использовать свежие или мерзлые ягоды), 200 г сушеных ягод смородины, веточка мяты, листики смородины, одна-две столовых ложки меда и стручок красного перца.

Воду кипятят, после чего добавляют сахар, ягоды, мяту, листья смородины и мед. Напиток варят 20 минут. В готовую вареную кладут стручок красного перца, который держат, пока горечь во вкусе не будет ощутимой. После этого перец вынимают из напитка. Перед употреблением вареную процеживают. Употребляют напиток охлажденным.

Напомним также, что в мае Минкульт внес в перечень элементов нематериального культурного наследия Украины голубцы, а также четыре традиционных занятия в разных регионах.