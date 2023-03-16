Уникальную традицию ткачества из Киевского Полесья признали нематериальным культурным наследием: в чем ее особенность

Министерство культуры и информационной политики расширило Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, внеся в него обуховичское ткачество. Как сообщают в ведомстве, соответствующий приказ подписал 13 марта министр Александр Ткаченко.

Ареалом этого традиционного ремесла является село Обуховичи Иванковской общины Киевской области (ныне Вышгородский, а до реформы 2020 года - Иванковский район). Отмечается, что именно это место стало главным центром узорчатого ткачества на Киевском Полесье.

"Ткачество было настолько распространенным ремеслом, что ткацкие станки стояли в каждом доме. Расцвет ремесла стал толчком для организации работы цеха декоративного ткачества в Обуховичах, который входил в состав Киевского производственно-художественного объединения имени Шевченко. Всего в цехе работало 14-16 ткачих", – указывают в Минкульте.

В ведомстве отмечают, что изделия обуховичских мастериц прославились не только в Украине, но и за рубежом, а многим из них неоднократно присваивался государственный "знак качества", в частности изделиями жителей Обуховичей любовались в Канаде, Японии и Болгарии.

Как подчеркивают в министерстве, традиция выполнения ткацких изделий по мотивам работ обуховичских ткачих уникальна и до сих пор остается неизменной и находит свое отражение в технике современных носителей данного культурного наследия.

Навыки такого ткачества передавались в основном в семье: девушки, ежедневно присматриваясь к работе старших, быстро и легко осваивали своеобразные техники ткачества и перенимали особый стиль цветовой гаммы.

"Нить утка, которую прокладывает челнок, ложится поверх или под низом нитей основания, а определенная последовательность этого чередования и создает в итоге тот или иной узор, укладываемый поперечными полосами на всю ширину ткани. Этот способ ткачества называется ремизно-челночным. Именно этой техникой с давних времен пользовались обуховичские ткачихи для создания узорчатых рушников, скатертей, ряден и так далее", - говорится в описании.

Отмечается, что в разных этнографических зонах, а то и в отдельных селах, тканые материалы имеют локальные различия в способе орнаментальной композиции, колористики и даже в технике выполнения.

В обуховичских полотенцах, выполненных техникой ремизно-челночного ткачества, некоторые элементы узора выполняются способом ручного перебора (здесь его называют "тканьем под руку").

В этой технике группа нитей основания оттягивается вручную, и между ними прокидывается, также рукой, а не челноком, нить, смотанная в небольшой клубочек. Это позволяет полосе орнамента чередовать отдельные узоры разного цвета.

В частности, так делаются узоры в виде нескольких вертикальных столбиков, которые в Обуховичах называют "мотылями". Узоры пестротканых "радюжек" - покрывал, которыми укрывают кровати и диваны, называют "шибами", "барвинком" и "хмарами".

Ромбические узоры чередующихся с полосатыми мотылями рушников называют проскурками, а мелкий узор ряден, который в некоторых местностях называется "рыбьей чешуей", здесь называется "кружок".

Напомним также, что в ноябре прошлого года Минкульт признал элементом нематериального культурного наследия Украины новогодний обряд засевания с конем, который практикуется в одном из сел Тернопольской области.