Минкульт признал обряд засевания с конем в Тернопольской области элементом культурного наследия Украины

Министерство культуры и информационной политики расширило Национальный список элементов нематериального культурного наследия Украины, добавив в него один новый элемент. Как сообщает ведомство, соответствующий указ министр Александр Ткаченко подписал еще 24 октября.

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Речь идет о давнем обряде засевания с конем, который практикуется в ночь с 13 на 14 января в селе Вистря Коропецкой общины Чортковского района Тернопольской области.

"Новогоднее действо проводит молодежь. В нем принимают участие колядники, засевальщики, поводырь коня, музыканты - всего более 20 человек. Для совершения обряда выбирают объезженного и красивого коня. За день до праздника его приучают ходить по лестнице, чтобы умело заходил в дома. "Привыкают и к музыке - сначала тихой, а затем громкой. Чтобы конь был смирнее, подкармливают зерном и сахаром", - описывают в Минкульте.

Участники распределяют между собой роли засевателей, поздравителей и поводыря коня. Для коня парни плетут венок, преимущественно из веток туи, гроздьев калины или рябины, и украшают бумажными цветами, колосьями пшеницы.

Утром 13 января парни чистят, моют коня, украшают цветами, накидывают на него покрывало, на шею вешают хомут с колокольчиками, на голову – уздечку, а также завязывают платок и одевают венок с новогодними гирляндами. В то же время играют музыканты, колядуют.

Фото: сайт Минкульта

"В полночь парни отправляются по селу. Ходят по тем домам, где есть незамужние девушки на выданьи. В группе всегда есть парни, которым нравятся девушки из тех домов, к которым они ходят засевать. Под окном музыки играют марш. Девушка приглашает колядников в дом. Первым заходит посевщик с сумкой через плечо, в которой зерно, конфеты, орехи, деньги, и засевает. За ним – колядники, а поводырь заводит коня", - указывается в описании.

Во время колядования и поздравления девушка, поводырь и хозяин дома кормят коня заранее приготовленным сеном, зерном и калачем. После, когда коня выводят из горницы, музыканты играют два танца – вальс и польку (или фокстрот).

Парень из толпы, которому нравится незамужняя девушка, приглашает ее к танцу. Затем парень ведет девушку во двор, сажает на коня и вместе они уезжают за ворота. Это символизирует, что вскоре девушка выйдет замуж и покинет родительский дом.

Обряд засевания с конем в селе Вистря продолжается до утра, пока его участники не обойдут дома всех девушек на выданьи. Также они идут в сельсовет и к лавкам, но коня не заводят.

"Напоследок идут в церковь. Праздничные богослужения на Василия в Вистре начинаются только после того, как парни засеют и заколядуют в обоих храмах. А вечером молодежь забавляется в сельском клубе. Существует поверье: если конь в доме наследит, то девушка в том же году обязательно выйдет замуж", - отмечают в Минкульте.

В ведомстве добавляют, что часть "засеянных" средств передают на нужды церкви. При этом там подчеркивают, что обряд засевания с конем продолжали проводить даже при советской власти, во время запрета.