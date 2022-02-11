Зеленский подписал закон №5572: что изменится в сборе роялти для артистов и исчезнут ли мошеннические схемы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5572 о внесении изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", который регулирует правила сбора и распределения роялти за использование музыки ресторанами, торговыми центрами, фестивалями, радиостанциями, телеканалами и пользователями. Это значимое событие для музыкальной индустрии, так как закон 5572 перезапустил систему сбора роялти и дал шанс рынку начать работать прозрачно, без "прокладок", а артистам получать положенное им вознаграждение. Рынок роялти в Украине оценивается в сотни миллионов гривен ежегодно.

Что отменил закон 5572

Закон 5572 отменил итоги предыдущего конкурса и аннулировал аккредитацию, выданную конкурсной комиссией Минэкономики двум организациям (в сферах публичного исполнения и публичного сообщения): это "Авторы и издатели" (президент Руслана Лыжечко) и ОКУАСП (руководитель Александр Никин).

Аккредитация давала на три года право только им собирать авторские вознаграждения за использование музыкального контента. Но конкурс был проведен с нарушениями.

Скандал разразился, когда часть исполнителей и продюсеров по инициативе Украинского агентства авторских и смежных прав (УААСП) потребовала признать проведенный конкурс недействительным.

Минэкономики обвинили в нарушении правил конкурса, содержащем признаки конфликта интересов и коррупционную составляющую. Генеральный директор УААСП Валерий Харчишин, лидер группы "Друга ріка", и член УААСП Сергей Усик, директор группы "Антитела, обнародовали частные расследования о теневых схемах отмывания денег, которые якобы контролируют Александр Никин (глава Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП)) и Олег Долинский (основатель Comp Music). Под их контролем находятся и выигравшие конкурс организации, одна из которых "Авторы и издатели" объединяет в основном крупных издателей (ее президентом является певица Руслана Лыжичко, проект которой "Дикие танцы" продюсировал Олег Долинский).

В конце октября руководитель ОКУАСП Александр Никин был задержан СБУ по подозрению в попытке дать взятку в $100 тысяч народному депутату Александру Санченко за отсрочку закона 5572.

Временная мера: как будет работать рынок роялти до нового конкурса по аккредитации

Сейчас собирать и распределять роялти могут все зарегистрированные организации коллективного управления (ОКУ) в сфере авторского права.

Но это временная мера: она будет действовать, пока не проведут новый конкурс с новой конкурсной комиссией.

Та часть авторов и продюсеров, что поддерживает закон 5572, надеется, что новый конкурс Минэкономики проведет через 4-5 месяцев, что он будет прозрачным и не даст возможности снова зайти на рынок старым "прачечным".

В "Украинском агентстве авторских и смежных прав" (УААСП, руководители Валерий Харчишин и Тарас Тополя), комментируя принятие закона, отметили, что "после проведения ряда расследований выяснилось, что большая часть выплаченных пользователями роялти не доходила до авторов, а речь шла о миллионах гривен".

Как сообщили в УААСП, которое насчитывает более 4 тысяч украинских авторов, а также мировой репертуар в 100 миллионов композиций, организация будет участвовать в новом конкурсе. В ее приоритетных планах разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга и формирования отчетности для ОКУ о количестве собранных роялти и их распределении. Автоматизированная система, которая внедрена в Европе и США, не позволит мошенничать на рынке роялти.

Игроки рынка, выступавшие против закона 5572, — певица Руслана Лыжечко и ее продюсер и муж Александр Ксенофонтов, издатель Олег Долинский и другие издатели, такие как Best Music, Comp Music, "Світова музика", Lavina Music, "Чесна музика", iMusicUA, MOON Records, Bog Da Nova Muzyka, — считают, что на рынке наступит хаос, так как закон 5572 дал право собирать роляти всем ОКУ, а их в Украине насчитывается 19. Это приведет к демпингу и отказу пользователей музыки платить роялти ОКУ, к которым нет доверия.

В то же время УААСП (имеет статус ОКУ и намерено собирать и распределять вознаграждения, пока не объявят новый конкурс) уже подписало меморандум о выплате роялти с такими крупными пользователями музыки, как Независимая ассоциация телерадиовещателей, Atlas Weekend, Zaxidfest. А также эта авторская организация ведет переговоры о меморандуме с ассоциацией ритейлеров и ассоциацией рестораторов.

Подписание таких меморандумов показывает, что не только артисты, но и пользователи музыки заинтересованы в борьбе с теневыми схемами и хотят, чтобы уплаченные ими роялти доходили до музыкантов, а не оседали в карманах тех, кто создал незаконные схемы.