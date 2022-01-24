Накануне голосования в ВР об отмене закона 5572 Независимая ассоциацией телерадиовещателей, Atlas Weekend и Zaxidfest подписали меморандум о выплате роялти

"Украинское агентство по авторским и смежным правам" (УААСП) подписало меморандум с Независимой ассоциацией телерадиовещателей Украины, Atlas Weekend и Zaxidfest о выплате авторского вознаграждения в 2022 году. Подписание состоялось сегодня, 24 января, на пресс-конференции. Событие показательно перед завтрашним голосованием в ВР постановления об отмене решения ВР, которая 15 декабря 2021 приняла закон 5572. Будет ясно, есть ли у музыкальной индустрии шанс перезапустить рынок роялти, избавившись от прокладок.

УАССП также сообщила, что также ведет переговоры о подписании меморандума с другими крупными пользователями — ассоциацией ритейлеров и с ассоциацией рестораторов.

Этот меморандум является для УААСП серьезным заявлением для законодателей и музыкальной индустрии, что организация имеет все больше единомышленников в борьбе с теневыми схемами сбора роялти, которые существуют в Украине уже более 20 лет. Меморандум подтвердил, что на их стороне те пользователи музыки-плательщики роялти, которые заинтересованы , чтобы перечисленные ими вознаграждения доходили до артистов, а не оседали в карманах тех, кто создал незаконные схемы сбора роялти.

Постановление об отмене решения ВР о принятии закона 5572 подала народный депутат Людмила Буйместер, так как считает его антиконституционным и препятствующим реформам в сфере авторских прав в Украине. Один из авторов закона 5572 Александр Санченко оценивает это постановление как затягивание вступления в действие закона, который перезапустит рынок роляти.

Закон 5572 аннулирует аккредитацию, выданную конкурсной комиссией Минэкономики двум организациям – "Авторы и издатели" и ОКУАСП, которая давала на три года право только им собирать авторские вознаграждения за использование музыкального контента ресторанами, торговыми центрами, фестивалями, радиостанциями, телеканалами и т. п.

Скандал разразился и рынок роялти был заблокирован, когда часть исполнителей и продюсеров по инициативе Украинского агенства авторских и смежных прав (УААСП) потребовала признать проведенный конкурс недействительным. Минэкономики обвинили в нарушении правил конкурса, содержащем признаки конфликта интересов и коррупционную составляющую. Руководитель УААСП Валерий Харчишин, лидер группы "Друга ріка", и член УАССП Сергей Усик, директор группы «Антитела, обнародовали частные расследования о теневых схемах отмывания денег, которые якобы контролируют Александр Никин (глава Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП) и Олег Долинский (основатель Comp Music). Под их контролем находятся и выигравшие конкурс организации, одна из которых «Авторы и издатели» объединяет в основном крупных издателей (ее президентом является певица Руслана Лыжичко, проект которой «Дикие танцы» продюсировал Олег Донинский). В конце октября руководитель ОКУАСП Алекскандр Никин был задержан СБУ при попытке дачи $100 тысяч взятки народному депутату Александру Санченко за отсрочку закона 5572.

Та часть авторов и продюсеров, что поддерживает закон 5572, надеется, что новый конкурс Минэкономики проведут через 4-5 месяцев, что он будет прозрачным и не даст возможности снова зайти на рынок старым "прачечным".

Противники закона 5572 считают, что его принятие снова приведет рынок к хаосу, так как даст право собирать роялти в сфере авторских прав всем организациям, имеющим статус ОКУ (таких сейчас в Украине 19). На возражения, что это временная мера, что так будет лишь до нового конкурса, которые Минэкономики должно объявить через четыре месяца с момента вступления закона в силу, противники 5572 отвечают, что уже наблюдали ранее ситуацию, когда процедура затягивалась на несколько лет.

Протест против принятия закона часть крупнейших музыкальных издателей, входящих в организации, теряющие аккредитации в случае вступления 5572 в силу, высказали в форме обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такие издатели, как Best Music, COMP MUSIC, "Світова музика", Lavina Music, «Чесна музика, iMusicUA, MOON Records, «Ноти та банкноти», BOG DA NOVA MUZYKA просят президента спасти рынок от хаоса и не ветировать закон.

Подписавшие с УААСП меморандум пользователи музыкального контента заявили, что они готовы платить роляти, если система сбора авторских вознаграждений будет прозрачной, а тариф - четким и обоснованным.

Марьяна Мокрынская, GR-менеджер Аtlas Weekend, заметила, что фестиваль готов перечислять роялти организациям, которые имеют международные соглашения, потому что тогда есть уверенность, что средства дойдут до авторов (на сегодня в Украине единственным членом CISAC (Международной конфедерации обществ авторов и композиторов) является УААСП).

Екатерина Мясникова, исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей Украины, считает, что в 2022 году организации по коллективному управлению смогут собрать на 60% больше сумм, указанных в отчетах о смежных правах (2,2 млн грн указал в своем отсетте за 2021 год Украинский музыкальный альянс (УМА), собирающий роялти в сфере смежных прав (эту структура контролируется Олегом Долинским).

По словам Валерия Харчишина, руководителя УААСП, объем рынка роялти в сфере авторских и смежных прав в Украине составляет около миллиарда гривен.

Подсчитывая цифру, сколько в целом роялти могу собирать в Украине при прозрачной системе, чаще всего сравнивают с Польшей. Там за последние годы общий размер собранных сумм авторских вознаграждений составляет более $100 млн. В Украине, где шоу-бизнес развит сильнее, это как минимум в 10 раз больше. Сейчас же декларируется сбор всего около 60-100 млн грн, что говорит о наличии теневых схем.

Говоря о том, как сделать процесс сбора и распределения роялти прозрачным, Тарас Тополя, лидер группы "Антитела" и замдиректора УААСП, сказал, что организация сотрудничает с Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики, Министерством культуры «по реализации единого окна через действия и решения по принципу Shazam». Поставлена задача оцифровать этот процесс, чтобы средства непосредственно от пользователей попадали на карты авторов.