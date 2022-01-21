Они сражались за роялти: Как в Украине пытаются перезапустить систему сбора авторских отчислений музыкантам

Закон 5572, вызвавший ожесточенное сопротивление тех, кто теряет контроль над рынком роялти в музыкальной сфере, перезапустил систему сбора вознаграждений. Это дает шанс избавить рынок от "прокладок", а артистам начать наконец получать свои роялти. Цена вопроса — сотни миллионов гривен ежегодно. Delо.uа выясняло, что стоит на кону, чем может закончиться противостояние и что поможет выстроить на рынке прозрачные правила игры, чего не удавалось предыдущие 20 лет.

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла закон 5572, перезапустивший рынок роялти, который почти год был заблокирован. Закон аннулировал аккредитацию, выданную двум организациям конкурсной комиссией Минэкономики, которая давала право только им собирать для авторов вознаграждения за использование музыкального контента ресторанами, торговыми центрами, фестивалями, радиостанциями, телеканалами и т. п. Как только закон вступит в силу, делать это смогут все зарегистрированные организации коллективного управления (ОКУ) в сфере авторского права. Но это временная мера: она будет действовать, пока не проведут новый конкурс.

Пока что принятие закона 5572 затягивается: его не может подписать спикер Верховной Рады, так как подано постановление об отмене решения ВР. Голосования по этому вопросу ожидают на следующей неделе, и если Рада отклонит это постановление, то останется финальный этап — наложение президентского вето.

Предыдущий конкурс, проведенный в декабре 2020 года, вызвал скандал и требования признать его недействительным частью исполнителей и продюсеров. Минэкономики обвинили в нарушении правил конкурса, содержащем признаки конфликта интересов и коррупционную составляющую.

За это время в интернете были обнародованы частные расследования о теневых схемах отмывания денег, которые якобы контролируют монополизировавшие рынок роялти Александр Никин (глава Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП) и Олег Долинский (основатель Comp Music). Под их контролем находятся и выигравшие конкурс организации.

Музыкальный рынок раскололся на две части, а накал борьбы с каждым месяцем рос в геометрической прогрессии. Яркий пример такой борьбы — конфликт между организаторами фестиваля Atlas Weekend и певицей Русланой Лыжичко, президентом организации "Авторы и издатели", чью аккредитацию, в частности, отменил закон 5572.

Руслана и ее продюсер и муж Александр Ксенофонтов в одном из интервью обвинили Atlas Weekend в неуплате роялти на сумму, как было озвучено, "с шестью нулями" артистам, чьи песни звучали на фестивале.

Певица Руслана Лыжечко и продюсер Александр Ксенофонтов. Изображение: скриншот с видео www.youtube.com/alesiabatsman

Руководители фестиваля назвали такие заявления клеветой. "Пора прекратить этот коллекторский произвол", — написали они на странице Atlas Weekend в соцсети, заявив, что "это уже не первая подобная клевета", что еще с лета получают "угрозы и коллекторские требования заплатить миллионы гривен за публичное исполнение организации, которая на тот момент не была аккредитована".

Как пояснили в Atlas Weekend, на момент проведения фестиваля в стране не было аккредитованных организаций, имеющих право на сбор роялти в этой сфере. Требования "сборщиков вознаграждений" фестиваль посчитал вымогательством, а рассылку писем своим партнерам и журналистам с обвинениями в неуплате — клеветой, поэтому подал иск в суд о защите репутации. А также сообщил, что готовит иски в суд по поводу распространения ложной информации Русланой и ее продюсером.

Украинская ассоциация авторских и смежных прав (УААСП) также заявила, что обратилась в суд с требованием опровержения недостоверной информации, высказанной в интервью Русланой и Ксенофонтовым.



Цена вопроса

Накал борьбы, в которую за этот год были вовлечены известные музыканты и продюсеры, два министра, парламент, Офис президента, силовые структуры и суды, свидетельствует о том, что цена вопроса высока.

Во всем мире давно и успешно работает мощная международная система роялти, оперирующая большими деньгами. Германия, Франция и Англия собирают по 1,5 млрд евро в год, а объем сборов в мире в целом оценивается в 15-20 млрд евро.

В соседней с Украиной Польшей за последние годы общий размер собранных сумм роялти составляет более $100 млн. Это в десятки раз больше, чем в Украине, где шоу-бизнес развит сильнее, но при этом декларируется сбор около 60-100 млн грн, хотя еще в 2006 году специалисты оценивали потенциальный украинский рынок авторских и смежных прав на сумму 1 млрд грн в год.

Такое огромное расхождение говорит об отсутствии прозрачного рынка. "За этим стоят десятки менеджеров, юристов, политиков, финансистов, чиновников, которые за 10 лет создали этот теневой механизм. В этом теневом механизме, даже в украинских реалиях, крутятся миллионы долларов, те миллионы, которые непосредственно не доходят авторам", — считает Дмитрий Гузий, юрист в сфере интеллектуального права.

Сейчас идет борьба за рынок, на котором действует система сбора денег, но фактически нет правил. "Это одна из наиболее обезображенных, коррумпированных и теневых сфер хозяйствования, — комментирует ситуацию Дмитрий Гузий. — Одна сторона, которая эту систему создала, очень недовольна, что другая сторона, озвучивая легитимные требования, пытается остановить созданную первой стороной модель".

Солистка группы Go_A Катя Павленко характеризует ситуацию, сложившуюся на музыкальном рынке, как "борьбу между авторами и недобросовестными издателями, которые пытаются сделать сбор авторских роялти частным бизнесом, объединившись с юридическими коллекторами".

"Рубка" за рынок роялти

А началась "рубка" за рынок с акции "За честные роялти" под стенами Верховной Рады в январе 2021 года, когда по инициативе УААСП, не получившей конкурсную аккредитацию, исполнители ("Антитіла", "Друга ріка", ТНМК, Green Grey, Go_A, MOZGI и другие) вышли с требованием отменить итоги конкурса, прошедшего с нарушением закона.

"Я видел изнутри, что конкурс проходил нечестно", — рассказал Delo.ua Дмитрий Сидоренко, сооснователь Atlas Weekend, который был членом конкурсной комиссии и голосовал против выигравших конкурс организаций.

Дмитрий Сидоренко, сооснователь Atlas Weekend. Фото: Ukraine Crisis Media Center

Одно из нарушений касается организации "Авторы и издатели", где председательствует Руслана Лыжичко, а одним из директоров был Александр Никин, непубличный человек, ставший впоследствии главным фигурантом этого скандала. Организация была создана меньше чем за полгода до конкурса, а в реестр внесена за четыре дня до даты приема конкурсных заявок. Логично, что "Авторы и издатели" не предоставила отчет с результатами работы за 2019 год — один из основных критериев оценки претендентов.

Другая выигравшая конкурс организация — ОКУАСП, руководимая Никиным, была зарегистрирована только в конце 2019 года, а в реестре коллективного управления числится с января 2020-го.

Еще одно нарушение: по закону аккредитацию получают те организации, которые имеют договоры с большим количеством правообладателей как в Украине, так и с аналогичными иностранными организациями. "Одна из выигравших организаций не владеет таким количеством прав, — заметил Дмитрий Сидоренко. — При этом обе аккредитованные организации не являются членами CISAC (Международной конфедерации обществ авторов и композиторов), а значит, не имеют договора о представительстве прав с членами CISAC, что влияет на их репрезентативность в получении аккредитации".

Единственным членом CISAC в Украине является УААСП (имеет эксклюзивный доступ к международным базам музыкальных произведений: около 100 млн произведений и около 100 международных договоров о взаимном представительстве с другими мировыми авторскими ОКУ), которой аккредитацию не выдали.

Руководители УААСП уверены, что репрезентативность (наличие у организации наибольшего количества прав на произведения, полученные в управление через договоры с международными и отечественными авторами) — главный критерий для предоставления аккредитации.

И в этом конкурсе, и в предыдущих у некоторых членов комиссий был конфликт интересов. Как отметил солист группы "Друга ріка" и по совместительству генеральный директор УААСП Валерий Харчишин, "руководящий состав департамента интеллектуальной собственности за многие годы наладил прочные неформальные отношения с руководителями ОКУ Александром Никиным и Олегом Долинским, которым системно и планомерно, в течение нескольких лет, способствовал в получении необходимых аккредитаций, в том числе путем включения в состав аккредитационных комиссий аффилированных с данными лицами членов (Игнатий Бережной, Богдан Гловацкий, Денис Масликов, Глеб Головченко)".

Свои серьезные намерения добиться отмены конкурса УААСП подтвердила в мае. Директор группы "Антитела" Сергей Вусик обнародовал частное расследование о незаконных схемах, которые десятилетиями используют игроки рынка, контролирующие сбор роялти, Александр Никин и Олег Долинский (им подконтрольны также организации "Авторы и исполнители" и ОКУАПС, выигравшие конкурс).

Где деньги авторов?

Свое расследование о теневых схемах Сергей Вусик обнародовал после того, как провалилась попытка игроков рынка не выносить сор из избы, а найти компромиссное решение перезапуска конкурса. В переговорном процессе, который начинался в Министерстве культуры под модераторством министра Александра Ткаченко, участвовали также представители министерства и Офиса президента и нардепы.

Договориться Харчишин и Тополя (УААСП) с Русланой, Ксенофонтовым, Никиным и Долинским не смогли, потому что первые представляли авторов, которые хотели, чтобы была внедрена электронная система контроля и не было ручного распределения авторских денег, чтобы деньги шли напрямую в аккредитованную организацию и затем начислялись автору. Их оппоненты хотели контролировать сферу роялти и дальше, они отстаивали свои схемы, которые построили за 20 лет, чтобы все шло через трех- или четырехсторонние договоры.

"В этих договорах есть компании-прокладки, через которые прогоняются авторские деньги, — говорит Сергей Вусик. — Например, у Никина есть общественная организация ОКУАПС, имеющая право собирать роялти. Но есть еще и частная компания с таким же названием, через которую прогоняются сборы".

Директор группы "Антитела" Сергей Вусик. Фото: www.facebook.com/serhey.vusyk

По его словам, так же действует никинская Украинская лига авторских и смежных прав (УЛАСП), занимающаяся сбором роялти в сфере смежных прав: собранные деньги сначала поступают в частную организацию с таким же названием. Основным бенефициаром в частных компаниях является жена Никина, а в наблюдательный совет входит Олег Долинский. "Если в общественной организации автор может проверить, какую сумму роялти собрали, то в частной ему скажут, что это коммерческая тайна, и что там происходит, знают только владельцы компаний", — поясняет Сергей Вусик.

Это нарушение закона, который разрешает собирать роялти напрямую, без трех- или четырехсторонних договоров.

Сергей Вусик подсчитал, что если Александр Никин публично говорит, что лицензирует 18 тысяч торговых точек по стране, а каждая торговая точка или ресторан платит в месяц от тысячи до 30-40 тысяч гривен (такие крупные торговые центры, как, например, "Гулливер", в Киеве), то, взяв за среднее 2 тысячи гривен в месяц, получается около полумиллиарда гривен в год. При этом декларируется сбор в 60 млн грн, то есть в 10 раз меньше.

После пресс-коференции, где Вусик назвал фамилии людей, участвующих в схемах, десять человек подали на него в суд, и сейчас идут судебные разбирательства. Но он верит, что судьи разберутся, что происходит. "Наличие частных организаций установлено, сейчас нужно доказать, что через эти компании вымываются огромные деньги", — говорит Вусик. По его словам, когда в рамках уголовного дела вскроют банковские счета, то будет видно каждую транзакцию за последние три года, доказывающую, что пользователи платят деньги не в аккредитованную, а в частную структуру.

В конце 2021 года стало известно, что прокуратура наложила арест на счета УЛАСП по уголовному производству.

Судебные тяжбы

О том, что с переговорами пора кончать и действовать другими методами, Харчишину и Тополе стало ясно, когда они узнали, что Александр Никин подал в суд, обжалуя действия министра экономики Петрашко, который не подписывал приказ о результатах конкурса по аккредитации.

Блокада рынка роялти продлевалась на неопределенное время: законно собирать вознаграждение не мог никто, пока суд не принял решение. А судебное разбирательство затягивалось: после того как Министерство экономики проиграло первую инстанцию ​​в административном суде, министр Петрашко подал апелляцию. В то же время относительно его заместителя Романишина, который был председателем конкурса, открыли дело в НАБУ, а затем передали его в Государственное бюро расследований.

В это время народные депутаты Никита Потураев и Александр Санченко ("Слуга народа") внесли в ВР законопроект, который позволял вывести рынок из блокады, отменив итоги предыдущего конкурса и до следующего конкурса разрешить собирать роялти всем зарегистрированным ОКУ. Осенью закон был принят в первом чтении и пока проходил подготовку ко второму чтению, апелляционный суд вынес решение, заставляющее министра подписать приказ об аккредитации. Что и было сделано (и. о. министра экономики Гринюк подписал указ), но судебную тяжбу это не остановило: уже новый министр экономики Алексей Любченко подал кассационную жалобу.

Руководители УААСП Тарас Тополя ("Антитела") и Валерий Харчишин ("Друга ріка") демонстрируют подписи поддержавших закон 5572 представителей музиндустрии, медиабизнеса и ресторанного бизнеса. Фото: Ukraine Crisis Media Center

То, что рынок формально был разблокирован, ситуацию не нормализовало. Требования УААСП перезапустить конкурс и избавиться от "прачечных" поддержали музыкальные издательства Mozgi Entertainment, Vidlik, mamamusic, музыканты Катя Павленко, Тарас Тополя, Потап, Олег Михайлюта, группа KAZKA, поэт Юрий Рыбчинский и многие другие. Команда Харчишина-Тополи привлекла на свою сторону пользователей, в том числе около 200 региональных радиостанций, сети радиохолдингов "ТАВР медиа", УМХ, фестивали Atlas Weekend, "Файне місто", "Захід фест", "Бандерштат", Underhill, Bezviz, "Таврийские игры", Radioday, более 2000 ресторанов, среди которых львовский холдинг эмоций !Fest и другие.

Руслана Лыжичко — рупор акции "Стоп 5572", которую поддерживали издатели, обвинила руководство УААСП Харчишина и Тополю в коррупционном сговоре с одним из авторов закона Никитой Потураевым.

Плакат акции противников закона 5572

Накануне Хеллоуина обстрел взаимными обвинения в коррупции продолжился с новой силой. СБУ задержала одного из главных фигурантов скандала Александра Никина при попытке дачи $100 тысяч взятки народному депутату Александру Санченко за отсрочку закона 5572. Ему также было обещано ежегодное повторение такого платежа из организаций ОКУАСП и "Авторы и издатели", президентом которого является Руслана.

А финальный "бабах" взорвал соцсети накануне голосования ВР за закон 5572. Валерий Харчишин выложил в интернет еще одно частное расследование о метастазах, которые дал схематоз за 20 лет на рынке роялти, о рулевых и серых кардиналах теневого рынка, о том, какое отношение к ним имеет Руслана, возглавившая борьбу за честность и прозрачность рынка рояли после победы на Евровидении-2004.

Руслана Лыжичко в эфире "Свободы слова". Фото: скриншот видео

"В прелюдии пьесы под названием "Кому достанутся роялти" состоялось возведение Русланы на пьедестал развития в Украине авторской сферы лицами, которые и сегодня прячут за ширмой "посла чистой энергии" миллионы авторских вознаграждений" — написал Валерий Харчишин.

Окончательная монополизация не удалась

В частном расследовании Валерия Харчишина, где собрана информация начиная с 2003 года, показано, как к 2019-му рынок роялти был окончательно монополизирована структурами, подконтрольными Олегу Долинскому и Александру Никину.

Показано, что ожесточенная борьба за контроль над рынком началась в начале 2000-х. В тот период с участием Русланы лоббируются изменения в закон, позволяющие выплачивать роялти за смежные права "представителям издателей". Издатель Русланы Олег Долинский через "Комп Мюзик" стал контролером в "эксклюзивно уполномоченных" ОП "УМА" и ОП "УЛМП", имевших поддержку нардепа Дмитрия Табачника, роль которого возросла с приходом к власти Януковича.

Его командами создаются две частные организации — Организация коллективного управления авторскими и смежными правами (ОКУАСП) и Украинская лига авторских и смежных прав (УЛАСП), в которую вошли УМА и УЛМП и передали этой организации свои исключительные полномочия по сбору роялти с правом на комиссию 30-50%, а в 2009 году под полный контроль УЛАСП и ОКУАСП перешел сбор роялти в horeca и ритейле.

Сейчас идет борьбе за рынок, на котором действует система сбора денег, где фактически нет правил Дмитрий Гузий юрист

Именно эти два семейства ОКУ по версии расследования, опубликованного Харчишиным, получили в 2019-2020 годах все аккредитации в сфере публичных авторских и смежных музыкальных роялти. При этом объединяющую авторов УААСП, члена ‎‎Международной конфедерации авторов и ‎‎композиторов (CISAC), ни разу не сертифицировали.

Монополизации рынка не смог помешать новый закон, принятый в 2018 году (закон №2415 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав"). Этот закон музыкальная индустрия назвала реформаторским, так как в нем были прописаны правила сбора роялти, похожие на те, что действуют в Европе и США.

Впервые вводилось правило: роялти в каждой сфере собирает одна организация . Так в сфере авторского права аккредитацию могли получить только две организации: одной это давало право собирать роялти "за публичную трансляцию музыкальных произведений" (от радиостанций, телеканалов, медиагрупп), другой — "за публичное исполнение музыкальных произведений" (от ресторанов, баров, торговых центров, концертных площадок, фестивалей). Также закон определил, что теперь собирать роялти с рынка могут только общественные организации, а не частные структуры .

Существующие до этого правила, когда авторские вознаграждения могли собирать все имеющие регистрацию организации, музыкальный рынок называет "хаосом". Когда сборщиков много и тарифы устанавливаются по договоренности, то не избежать демпинга, кроме того, нереально контролировать, за звучание каких песен заплатил ресторан или торговый центр и кому сколько затем перечислили сборщики. Тем более что отчетность велась ручную: пользователи заполняли экселевские таблицы, а нередко просто платили названную сумму, а как ее потом распределяли, их мало интересовало. Почему старые правила не нравились музыкантам (Приховати)

Ожидали, что введенная новым законом конкурсная аккредитация только общественных организаций, которые могут напрямую собирать роялти для авторов и оставлять себе 20% комиссионных, очистит рынок от теневых схем. Но "реформа 2018" провалилась. За 20 лет "метастазы" теневых коррупционных схем глубоко проросли в эту сферу.

"Мы прописали в законе стандарты, но когда дело дошло до наших чиновников, которые должны были их применить, они этого не сделали, выбрав нецивилизованный путь", — комментирует Дмитрий Гузий неудавшуюся реформу.

Хотя основу трансформации рынка закон все-таки заложил. И произошедшее в 2021 году сопротивление УААСП, закончившееся отменой конкурса, тому подтверждение.

Впервые монополистам не удалось победить конкурентов. "Мне лично предлагали 1 млн грн авансом, чтобы я изменил своим принципам. И всем моим друзьям предлагали подобное", — рассказал Валерий Харчишин.

Есть надежда, что с 2022 года на рынке роялти удастся выстроить цивилизованные правила игры и артисты будут получать положенное им вознаграждение.

Что необходимо сделать, чтобы избежать схем

Что нужно сделать, чтобы история не повторилась и на рынке роялти все-таки не закрепились теневые схемы?

Валерий Харчишин, руководитель УААСП, считает, что причиной большинства кризисных явлений в данной сфере является "ненадлежащее исполнение чиновниками Департамента интеллектуальной собственности своих функций, а иногда и откровенная деятельность в интересах группы заинтересованных лиц, имеющих целью взять под полный контроль сферу коллективного управления". Данный департамент нуждается в реорганизации и неотложных кадровых решениях, уверен он.

Ситуация сама не изменится, замечает солистка "Go_A" Катя Павленко. "Ее нужно продолжать изменять самим авторам, контролируя свои роялти и свою организацию, которой на данный момент является ГО УААСП, которая управляется авторами, а не непонятно кем. Со временем, надеюсь, для авторов все изменится к лучшему", — считает она.



Ирина Горовая, co-founder и CEO группы компаний MOZGI Group, продюсер, уверена, что закон 5572 станет тем маленьким шагом к большим позитивным изменениям. По ее мнению, необходимо максимально цифровизировать процесс сбора роялти, чтобы убрать человеческий фактор и возможность манипуляции с деньгами авторов.

Ирина Горовая, co-founder и CEO группы компаний MOZGI Group. Фото: Ukraine Crisis Media Center

Сегодня у множества авторов и продюсеров, а также пользователей есть вопросы к тому, сколько средств реально получено, как они распределяются, и самый главный вопрос — почему огромное количество авторов никогда не получало их, замечает она. По мнению Ирины Горовой, очевидно, есть небольшой ряд авторов, которым что-то платят, и они готовы бороться за это "что-то", не вникая в детали и не обращая внимания на то, что сотни, а может, и тысячи их коллег годами не видят своих заслуженных роялти.

Необходимо максимально цифровизировать процесс сбора роялти, чтобы убрать человеческий фактор и возможность манипуляции с деньгами авторов Ирина Горовая co-founder и CEO группы компаний MOZGI Group

Она отметила позитивный итог сложного 2021 года: вместе собрались и объединились главные игроки рынка креативной индустрии — фестивали, рестораторы, пользователи и создатели украинской музыки.

Важно, что намерения музыкантов-реформаторов поддерживает бизнес, который платит роялти.

Ресторатор Тарас Сердюк. Фото: Ukraine Crisis Media Center

Тарас Сердюк, владелец ресторанов "Мафия", BAO, NAM, поясняет, что Украинская ресторанная ассоциация будет поддерживать тех, кто борется за цивилизованный рынок роялти, потому что выступает за справедливые отношения между бизнес-сообществами. "Одно дело, если бы роялти собирал настоящий правообладатель, а другое дело, когда для ресторатора это несправедливый расход, который может значительно влиять на экономику небольшой точки. При этом мы знаем про мегадоходы и мегалоббизм, который они (структуры Никина-Долинского. — Delo.ua) устраивают за наши же доходы, защищая свои интересы", — прокомментировал Тарас Сердюк ситуацию, существовавшую все предыдущие годы.

О риске хаоса

Продюсер Александр Ксенофонтов озабочен, что с принятием закона 5572 для украинских авторов и музыкальных издателей на неопределенное время откладывается возможность получать вознаграждение за собственную музыку. "Это выгодно тем, кто зарабатывает на музыке, но не хочет платить за нее, — добавляет он. — Законопроект возвращает нас в хаос, предшествовавший реформе. На арену снова выходят 19 ОКУ, как это было когда-то. Снова демпинг. Суды. Неплатежи". По словам Русланы Лыжичко, организация "Авторы и Издатели" намерена участвовать в новом конкурсе и готова работать над новым законом о музыкальной индустрии.

Продюсер Вадим Лисица (Foxxstudios), связанный с организациями Александра Никина, также считает, что рынок упадет, когда на него выйдут все, кто имеет лицензию.

Фронтмен группы Mad Heads XL Вадим Красноокий также обеспокоен возвращением хаоса. Он помнит те времена, когда на рынке работало 20 организаций, невозможно было установить справедливые тарифы, много демпинга и возможности для злоупотреблений, когда невозможно отследить, куда пошли собранные деньги. Еще одной проблемой он называет испорченные отношения между игроками музыкального рынка, которым завтра вместе работать.

Возражая по поводу возможного хаоса, народный депутат, соавтор закона 5572 Александр Санченко акцентирует внимание на том, что отсутствие аккредитованной организации — временная ситуация. По его словам, перезапуск конкурса разблокирует рынок роялти и даст возможность зарегистрированным ОКУ напрямую собирать авторские вознаграждения по своим каталогам и распределять их до тех пор, пока не будет выбрана единая организация, которая станет осуществлять сбор роялти.

По мнению Александра, через четыре месяца после вступления закона в силу Минэкономики сможет провести новый конкурс, предварительно сформировав новую комиссию. А процесс запуска конкурса смогут начать еще раньше — через два месяца.

Каких законодательных изменений ждать рынку?

Народный депутат Александр Санченко. Фото из личного архива

Стать рынку прозрачным помогут изменения в законе об организации коллективного управления, отмечает Александр Санченко. Первый момент, на котором он будет настаивать, — это прозрачность: "Необходимо создать аналог "Прозоро", когда все будут видеть, кто за что заплатил и кто что получил. Когда есть диджитальная система, то обеспечить прозрачность легче. Сейчас отчеты бумажные, у них нет единой формы". Заполнение отчетов необходимо сделать обязательным, чтобы не возникали ситуации, когда, например, Потапу отправляют 70 тысяч роялти в год, а некому юристу — 2,5 миллиона, отмечает Санченко.

Необходимо создать аналог "Прозоро", когда все будут видеть, кто за что заплатил и кто что получил. Когда есть диджитальная система, то обеспечить прозрачность легче Александр Санченко народный депутат

Он уверен, что такая система в несколько раз увеличит авторские отчисления и даст возможность получать вознаграждения не только большим, но и маленьким артистам, которые при серой схеме вообще ничего не получали, так как были не распознаны (BlackBox), и организация тратила эти средства по своему усмотрению.

Кроме того, Санченко будет настаивать, чтобы в законе была такая норма: лишать аккредитации тех, кто работает нечестно, причем не только в сфере авторского права, но и в остальных.