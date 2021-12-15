Рада разблокировала работу организаций, собирающих роялти за использование музыки

Верховная Рада приняла закон, призванный разблокировать деятельность организаций коллективного управления авторскими правами в сфере публичного исполнения и использования музыкальных произведений.

За соответствующий законопроект №5572 проголосовало 253 депутата, в том числе 194 из "Слуги народа", 16 из "Голоса", 15 из "Батькивщины" и 9 из "Европейской солидарности". Восемь нардепов проголосовали против (семеро представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" и исключенная из СН Людмила Буймистер).

Инициаторами документа были председатель комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев и глава подкомитета по музыкальной индустрии этого комитета Александр Санченко (оба из "Слуги народа").

Принятый закон предусматривает отмену аккредитации организаций коллективного управления правами в сфере публичного исполнения и звучания музыки. В пояснительной записке авторы указывают, что хотя конкурсы на определение таких уполномоченных организаций были начаты еще в 2019 году, по состоянию на май 2021 года, когда законопроект подавался в Раду, такие организации в этой сфере так и не были окончательно определены.

Инициаторы в связи с этим отмечали, что законопроект призван разблокировать работу имеющихся организаций по сбору роялти, предоставив возможность тем из них, которые на сегодняшний день внесены в соответствующий реестр, осуществлять добровольное коллективное управление правами правообладателей до принятия Министерством экономики решения об аккредитации новых организаций коллективного управления в определенном законодательством порядке.

Отметим, что отсутствие окончательного определения уполномоченных организаций в этой сфере произошло это из-за обжалования результатов конкурсов "Украинским агентством по авторским и смежным правам", возглавляемым солистом группы "Друга Ріка" Валерием Харчишиным. Последний указывает, что такой порядок позволил узкому кругу лиц узурпировать рынок, что привело к несправедливому распределению роялти.

Дело в том, что на конкурсах эксклюзивное право взимать роялти за публичное звучание музыки получил общественный союз "Авторы и издатели", который возглавила певица Руслана Лыжичко, а право собирать деньги за публичное исполнение песен — общественный союз "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами", возглавляемый Александром Никиным.

Лыжичко в октябре даже публично обращалась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить принятия №5572, который лишал возглавляемую ею организацию, созданную Никиным и его бизнес-партнером Олегом Долинским, монопольного права на взимание роялти за исполнение песен.

29 октября Служба безопасности Украины задержала Никина, заявив, что тот пытался подкупить нардепа Санченко, предложив платить тому 100 тысяч долларов в год за отсрочку его законопроекта, ликвидирующего монополию ОКУАСП и "Авторов и издателей".

"Мужчина, предлагавший взятку, — руководитель организации, собирающей деньги со всех заведений, где играет музыка. Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям, поскольку у них есть авторские права на музыку. Однако, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько "прокладок": деньги проходили через них, и исполнители получали процент не от первой суммы, а от финальной компании-прокладки, что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз", — пояснили ситуацию на рынке в спецслужбе.

Отметим также, что помимо упомянутого разрешения ситуации с роялти, Рада на заседании 15 декабря приняла закон об отмене маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ и баз данных.

За такое решение по законопроекту 3474 проголосовало 288 депутатов, в том числе 217 дала фракция СН, 20 - "Евросолидарность", 14 - "Голос", 16 - группа "Доверие", 11 - группа "За будущее".

Этот документ подавался также в мае, но от лица Кабинета министров. В правительстве тогда решили, что эта процедура попросту неэффективна для защиты от нарушений авторского права и смежных прав и приводит исключительно к излишним расходам законных распространителей.

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