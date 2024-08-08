Суд схвалив виплату FTX та Alameda Research $12,7 млрд компенсації кредиторам

Нью-Йоркський суд затвердив угоду між криптобіржею FTX, фірмою Alameda Research та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) про виплату 12,7 мільярдів доларів кредиторам FTX. Про це повідомляє Іncrypted.

Згідно з судовим рішенням, FTX та Alameda Research зобов'язані спільно та окремо виплатити 8,7 мільярдів доларів як компенсацію збитків особам, які постраждали від їхньої діяльності. Додатково передбачена виплата 4 мільярдів доларів як комісія за повернення незаконно отриманого доходу.

Угода також передбачає, що генеральний директор FTX повинен надавати CFTC звіт з детальною інформацією про виплату коштів або активів наприкінці кожного кварталу.

Також FTX та Alameda Research отримали постійну заборону на укладання угод з цифровими активами і на купівлю або продаж таких активів від імені третіх осіб. Також їм заборонено вести бізнес, який міг би бути шахрайством або направлений на обман будь-якої особи.

Нагадаємо, в липні 2024 року FTX досягла мирової угоди з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) у рамках справи про шахрайство та крах біржі. Згідно з угодою, компанія зобов'язалася виплатити штраф у розмірі 12,7 мільярдів доларів, з яких 4 мільярда доларів становлять комісії за повернення незаконно отриманого доходу, а 8,7 мільярдів доларів — відшкодування збитків.

Крах криптобіржі FTX

Нагадаємо, що криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у 32 мільярди доларів. Після того, як з розслідування журналістів у листопаді 2022 року стало відомо про проблеми компанії з фінансовою стійкістю, інвестори почали масово виводити з неї гроші.

Після того, як FTX обвалилася, Бенкман-Фрід втратив 16 мільярдів доларів менш ніж за тиждень. Згодом на 84 мільярди доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао.

28 березня окружний суддя США Льюїс Каплан виніс вирок засновнику криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду і присудив йому 25 років ув’язнення за крадіжку 8 мільярдів доларів у клієнтів біржі FTX, яка нині збанкрутіла.

Повідомляється, що клієнти FTX втратили 8 мільярдів доларів, інвестори FTX втратили 1,7 мільярда доларів, а кредитори хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкменом-Фрідом, втратили 1,3 мільярда доларів. Він наклав наказ про конфіскацію 11 мільярдів доларів і дозволив уряду відшкодувати жертвам конфісковані активи.

Журі присяжних визнало 32-річного Бенкмана-Фріда винним 2 листопада за семи пунктами звинувачення в шахрайстві та змові, пов’язаних із крахом FTX у 2022 році, який прокурори назвали одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.

Нагадаємо, Бенкман-Фрід був затриманий на Багамах у грудні 2022 року, але його відпустили з-під варти під заставу в 250 мільйонів доларів. Проте, пізніше з'явилавя інформація, що він впливає на свідків у справі. Після цього Бенкмана-Фріда знову взяли під варту.

Також за даними Cointelegraph, наразі кредитори голосують з приводу того, як вони хотіли б отримати виплати. У них є час до 16 серпня, щоб подати свої заявки, а суд у справах про банкрутство ухвалить остаточне рішення 7 жовтня 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com