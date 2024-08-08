Суд одобрил выплату FTX и Alameda Research $12,7 млрд компенсации кредиторам

Нью-Йоркский суд утвердил соглашение между криптобиржей FTX, фирмой Alameda Research и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о выплате 12,7 миллиарда долларов кредиторам FTX. Об этом сообщает Incrypted.

Согласно судебному решению, FTX и Alameda Research обязаны совместно и отдельно выплатить 8,7 миллиарда долларов в качестве компенсации ущерба лицам, пострадавшим от их деятельности. Дополнительно предусмотрена выплата 4 миллиардов долларов в качестве комиссии за возврат незаконно полученного дохода.

Соглашение также предусматривает, что генеральный директор FTX должен предоставлять CFTC отчет с подробной информацией о выплате средств или активов в конце каждого квартала.

Также FTX и Alameda Research получили постоянный запрет на заключение сделок с цифровыми активами и на покупку или продажу таких активов от имени третьих лиц. Также им запрещено вести бизнес, который мог быть мошенничеством или направлен на обман любого лица.

Напомним, в июле 2024 года FTX достигла мирового соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в рамках дела о мошенничестве и крахе биржи. Согласно договору, компания обязалась выплатить штраф в размере 12,7 миллиарда долларов, из которых 4 миллиарда долларов составляют комиссии за возврат незаконно полученного дохода, а 8,7 миллиарда долларов — возмещение ущерба.

Крах криптобиржи FTX

Напомним, что криптобиржа FTX была основана Бенкманом-Фридом в 2019 году. В начале 2022 года она оценивалась в 32 миллиарда долларов. После того, как по расследованию журналистов в ноябре 2022 стало известно о проблемах компании с финансовой устойчивостью, инвесторы начали массово выводить из нее деньги.

После того, как FTX обрушилась, Бенкман-Фрид потерял 16 миллиардов долларов менее чем за неделю. Впоследствии на 84 миллиарда долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао.

28 марта окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор основателю криптобиржи FTX Сэму Бенкману-Фриду и присудил ему 25 лет заключения за кражу 8 миллиардов долларов у клиентов биржи FTX, которая обанкротилась.

Сообщается, что клиенты FTX потеряли 8 миллиардов долларов, инвесторы FTX потеряли 1,7 миллиарда долларов, а кредиторы хедж-фонда Alameda Research, основанного Бенкменом-Фридом, потеряли 1,3 миллиарда долларов. Он наложил приказ о конфискации 11 миллиардов долларов и разрешил правительству возместить жертвам конфискованные активы.

Жюри присяжных признало 32-летний Бенкман-Фрид виноват 2 ноября по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, связанных с крахом FTX в 2022 году, который прокуроры назвали одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

Напомним, Бенкман-Фрид был задержан на Багамах в декабре 2022 года, но его отпустили из-под стражи под залог в 250 миллионов долларов. Однако, позже появилась информация, что он влияет на свидетелей по делу. После этого Бенкмана-Фрида снова заключили под стражу.

Также по данным Cointelegraph, кредиторы голосуют по поводу того, как они хотели бы получить выплаты. У них есть время до 16 августа, чтобы подать свои заявки, а суд по делам о банкротстве примет окончательное решение 7 октября 2024 года.

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