Экономика США показала рекордный рост с 1984 года

Валовой внутренний продукт США вырос на 5,7% в 2021 году после падения на 3,4% в 2020. Об этом свидетельствуют данные Бюро экономического анализа.

В четвертом квартале 2021 года ВВП США вырос на 6,9% в годовом исчислении, что намного превышает оценку в 5,5%. Потребительская активность и деловые расходы подтолкнули экономику США к самому сильному росту с 1984 года.

При этом ранее экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста на 5,5% в последнем квартале прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост произошел, несмотря на всплеск штамма коронавируса Omicron. Прибыль предприятий выросла за счет увеличения частных инвестиций в товарно-материальные запасы, сильной потребительской активности, что отражалось в расходах на личное потребление, экспорте и коммерческих расходах.

В то же время в США существенно выросла инфляция, достигнув многолетних максимумов. В 2021 году она ускорилась до 7%, что стало самым большим показателем с 1982 года.

В том числе из-за всплеска инфляции в США Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз роста глобальной экономики в сторону понижения. В 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,4%, считают в МВФ.

Согласно с новым отчетом МВФ, в 2022 году рост ВВП США составит 4,0%, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем прогнозировалось ранее.