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Категорія
Економіка
Дата публікації

Про теорію ігор для підприємців та "вікна можливостей" після війни — Євген Пенцак на FREE трансляції «Штаб-квартири»

Про теорію ігор для підприємців та "вікна можливостей" після війни — Євген Пенцак на FREE трансляції «Штаб-квартири»
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8 вересня на безоплатній онлайн-трансляції проєкту "Штаб-квартира" говоритимемо про бізнесові перспективи України у найближчі роки. Гостем ефіру стане Євген Пенцак, PhD Lausanne University, викладач економіки та фінансів, керівник програми MBAF Києво-Могилянської Бізнес-Школи.

Тема: Україна в глобальному світі: нові "вікна можливостей" після перемоги

Долучитися до трансляції може кожен охочий на сайті Delo.ua 8 вересня о 12.30.

Ви дізнаєтеся:

  • Про інвестиційну логіку після великої війни — куди, хто і скільки? 
  • Чи може Україна стати інноваційним "фінансовим тигром" Європи? 
  • Як читати бізнесову інформацію, застосовувати аналітичні інструменти, і як це може допомогти заробити? 
  • Теорія ігор та підприємництво — чи можна навчитися бути успішним у сучасному непередбачуваному світі?

Євген Пенцак викладав вищу економетрику в Лозаннському університеті у Швейцарії та фінансову математику в Лозаннській політехнічній школі. Працював аналітиком в Institute of Health Economics and Management та директором бізнес-школи Львівського інституту менеджменту. Автор публікацій з економетрики та економіки, розробляв чисельні методи у фінансах та ризик-менеджменті.

Проєкт "Штаб-квартира" створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців.  

Долучайтеся до ефіру з Євгеном Пенцаком, аби використати силу турбулентності для  власного розвитку та масштабування компанії! 