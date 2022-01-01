С 1 января для физлиц-предпринимателей увеличится размер ЕСВ: рассказываем для каких групп и на сколько

С 1 января 2022 года все физические лица-предприниматели 2-4 группы, независимо от вида их деятельности и уровня дохода, должны будут пользоваться кассовыми аппаратами. Кроме того, для первой, второй и третьей групп увеличатся налоги.

Так, обязательство пользоваться кассовыми аппаратами коснется интернет-магазинов, ресторанов, кафе, туристических агентств, гостиниц, магазинов, магазинов ювелирных изделий и прочих ФЛП.

Отказ от установки кассового аппарата грозит штрафом в размере 100% от проданной продукции. Если нарушение будет зафиксировано повторно, необходимо будет заплатить 150% от стоимости проданной с нарушением продукции.

С 1 января изменится размер единого социального взноса и единого налога, на уровень которых влияют размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Отметим, что ЕСВ составляет 22 % от минимальной зарплаты, потому до 1 октября 2022 года он буде составлять 1430 грн, а после подрастет до 1474 грн.

Единый налог для ФЛП первой группы налогообложения с 1 января 2022 года составит 248,1 грн в месяц (10% от минималки), для второй – 1300 грн (20% от минималки), для третей – 5% от дохода либо 3% от дохода и НДС.

Напомним, 1 декабря 2021 года в Украине увеличился размер минимальной заработной платы и единого социального взноса. Так, минимальная зарплата установлена на уровне 6,5 тысячи грн. С 1 января 2021 года размер минимальной зарплаты, согласно закону о госбюджете-2021, был утвержден на уровне 6 тысяч грн. Таким образом, "минималка" в Украине повысилась на 500 грн.