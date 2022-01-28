С 2020 года контрабанда табачных изделий через границу Украины выросла на 31% — Госпогранслужба

По данным Госпогранслужбы, за прошлый год было зафиксировано увеличение попыток перемещения в страны Европейского Союза партий сигарет, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли.

Во время круглого стола "Видение борьбы с нелегальной торговлей и оборотом табачных изделий в 2022 году" директор Департамента оперативно-розыскной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины, генерал-майор Юрий Зюзько сообщил о том, что противодействие контрабанде табачных изделий через государственную границу Украины стало более эффективным. В то же время он отметил увеличение незаконного оборота сигарет в приграничных районах.

"В 2021 году нами прекращено незаконное перемещение через государственную границу Украины 16,8 миллиона пачек — это почти на 4 миллиона пачек больше, чем в 2020 году (12,79 млн). При этом украинские пограничники в прошлом году обнаружили более половины контрабандных сигарет – более 10 млн пачек — во время попыток нелегального ввоза их на территорию нашей страны", — сказал Зюзько.

Он также сообщил, что с 2017 года Государственная пограничная служба Украины фиксирует уменьшение количества попыток контрабанды табачных изделий с одновременным существенным увеличением разовых объемов партий.

По данным Госпогранслужбы, за прошлый год было зафиксировано увеличение попыток перемещения в страны Европейского Союза партий сигарет, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли.

По данным компании "Кантар", проводящей анализ нелегального рынка сигарет в Украине с 2011 года, теневой сегмент в 2021 году достиг новой рекордной общегодовой отметки в 16,9% (или 8,4 млрд штук сигарет), а в ноябре прошлого года он составлял 20,4%. В результате этого государственный и местные бюджеты недополучили 15,4 млрд грн.

Похожую тенденцию отмечает и директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин. Если в 2015 году возглавляемый им институт проводил 32 экспертизы, то в 2021 году их количество превысило 2500.

"Мы исследовали 12 миллионов пачек сигарет, из них только 24% оказались легальными", — сообщил Рувин.

"В 2016-2017 годах в Украине было время возрождения легального рынка, а нелегальный был одним из самых низких в Европе. Но с резким повышением ставок акцизов нелегальная торговля начала расти, а с 2020 года рост составляет 2% ежеквартально", — сказал представитель компании Imperial Tobacco Вадим Новосад.

Наталья Фесюн, директор ассоциации "Укртютюн", заявила, что легальные сигареты дорожают после каждого поднятия акцизов, темпы роста их стоимости значительно превышают уровень роста доходов населения, поэтому необходимо замедлить темпы налоговой нагрузки.

Руководитель направлений "Налогообложение" и "Таможенная политика" Американской торговой палаты Оксана Швец заявила, что международные табачные компании, работающие в Украине и являющиеся компаниями-членами Американской торговой палаты, из года в год входят в ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков. "Поэтому создание честных конкурентных условий на рынке табачных изделий и сокращение доли нелегального рынка — один из наших приоритетов, ведь текущая ситуация, подтвержденная данными компании "Кантар", вредит инвестиционному имиджу Украины", — сказала Швец.