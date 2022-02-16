Украина в рейтинге экономических свобод опустилась на три позиции

Украина опустилась на три позиции в рейтинге экономических свобод, заняв 130-е место среди 177 стран.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Economic Freedom Index 2022 от американского международного политического центра Heritage Foundation.

Так, по сравнению с 2021 годом (127 место) оценка Украины снизилась на 2,1 пункта и составляет 54,1 балла из 100 возможных.

Украина разместилась в блоке "преимущественно несвободных" стран, между Гвинеей (129 место) и Индией (131 место).

Среди 45 европейских стран Украина заняла 44-е, а ее общий балл был ниже средних региональных и мировых показателей.

Авторы рейтинга уточнили, что свобода инвестиций, финансовая свобода и верховенство права в Украине имеют недостатки.

"Склонность судебной власти к политическому давлению, коррупции и взяточничеству ослабляет доверие общества", — отмечается в исследовании.

В то же время отсутствие развития на рынке капитала ограничивает для бизнеса возможности финансирования, отмечает Heritage Foundation.

В актив Украины эксперты отнесли отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Отметим, лидером Economic Freedom Index в 2022 году стал Сингапур (84,4 балла). За ним следуют Швейцария (84,2), Ирландия (82), Новая Зеландия и Люксембург (по 80,6).

В аутсайдерах рейтинга Куба (29,5), Венесуэла (24,8) и Северная Корея (3).

Индекс экономической свободы – показатель, ежегодно рассчитываемый Heritage Foundation и Wall Street Journal для большинства стран мира с 1995 года. Индекс базируется на 10 индексах, которые оцениваются по шкале от 0 до 100, причем показатель 100 соответствует максимальной свободе: свобода бизнеса, свобода торговли, налоговая свобода, государственные расходы, денежная свобода, свобода инвестиций, финансовая свобода, защита прав собственности, свобода от коррупции и свобода трудовых отношений.

Напомним, эксперты KSE Institute заявили, что украинская экономика восстановилась до предкризисного уровня и выросла за год на 3,3%.