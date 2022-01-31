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Послы G7 назвали приоритетные задачи для Украины на 2022 год
Послы стран «Большой семерки» (G7), где председательствует Германия, обнародовали детальные приоритеты работы своей группы на 2022 год.
Документ опубликован на сайте посольства Германии в Украине.
"Группа послов G7 по поддержке реформ и в дальнейшем будет поощрять Украину интегрировать аспекты прав человека и гендерного равенства в ходе осуществления всех реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны, и поддерживать инклюзивный подход к реформам с учетом позиций правительства, парламента, гражданского общества, бизнеса и экспертного сообщества. Послы стран G7 также будут подталкивать Украину активизировать усилия в борьбе с изменением климата, а также в достижении целей обновленного Национально определенного взноса (НСП) в Парижские соглашения и выполнении дальнейших обязательств", — отмечают послы.
Как говорится в сообщении, Украина по-прежнему имеет широкую международную поддержку и признание воплощаемых реформ. Послы заявили, что координируют свои усилия и оценки с другими международными партнерами Украины и призывают все стороны к полному выполнению международных макрофинансовых программ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно заявлению, группа будет поддерживать Украину в ее развитии по таким приоритетным направлениям:
- справедливые и устойчивые институты;
- процветающая экономика;
- безопасная страна.
Первая группа включает:
- продвижение судебной реформы (надлежащее внедрение реформы Высшего совета юстиции и эффективной работы Этического совета, обеспечение эффективной работы комиссии по отбору в Высшую квалификационную комиссию судей, подготовку почвы для возобновления работы ВККС, продолжение реформирования Офиса генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований);
- борьбу с коррупцией (принятие и реализация амбициозной Национальной антикоррупционной стратегии, поддержка Национального агентства по предотвращению коррупции, повышение эффективности, независимости и добродетели антикоррупционных институций, в частности НАБУ, САП и АРМА, повышение независимости и эффективности деятельности Высшего антикоррупционного суда;
- продолжающаяся приверженность децентрализации и прочному и внедрению и дальнейшая разработка усовершенствованного избирательного кодекса;
- реформы, направленные на уменьшение чрезмерного экономического влияния на политику, реформы, усиливающие свободу СМИ.
Вторая группа приоритетов включает в себя:
- поддержку экономического роста (поддержка сильного независимого НБУ, поддержка дальнейшего плодотворного взаимодействия Украины с международными финансовыми учреждениями;
- дальнейшее внедрение и мониторинг эффективной, справедливой земельной реформы;
- прозрачная приватизация государственных предприятий и банков;
- улучшение корпоративной сферы и зеленого перехода и энергетических реформ, осуществление реформ в энергетическом секторе, способствующих инвестициям, демонополизации и прозрачности, исследования новых энергетических секторов, таких как (зеленые) водородные технологии и возобновляемые источники энергии;
- реформы и действия, поддерживающие вклад Украины в глобальные действия по изменению климата.
Третья группа приоритетов включает в себя:
- продолжение выполнения Закона о национальной безопасности и необходимых подзаконных актов;
- продолжение перехода в демократически подотчетное Министерство обороны во главе с гражданским руководителем и Вооруженных Сил Украины;
- дальнейшее усиление корпоративного управления в оборонном секторе;
- реализация реформы Службы безопасности Украины, превращение ее в современный контрразведывательный орган с четко определенными функциями на основе наилучшего евроатлантического опыта;
- продолжение реформирования украинских правоохранительных органов в соответствии с международными стандартами;
- поддержка введения в действие вновь Бюро экономической безопасности в соответствии с международными стандартами.
Напомним, Великобритания с 1 января передала Германии председательство в группе послов стран "Большой семерки" в Украине - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
Отметим, что группа послов G7 имеет существенное политическое влияние на руководство Украины. В частности, президент Владимир Зеленский запрашивал у них помощь в разработке дорожной карты судебной и антикоррупционной реформы, которую те в итоге представили в январе 2021 года.
Кроме того, Офис президента обращался к этим послам с просьбой предоставить кандидатуры специалистов по конституционному праву из своих стран, которые бы поучаствовали в работе комиссии по отбору судей Конституционного суда, которыми Зеленский хотел заменить главу КС Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.