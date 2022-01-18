Урегулирование налогообложения – важный шаг в становлении украинского игорного рынка

Принятие законопроекта 2713-д – необходимый и важный шаг для полноценной легализации игорного бизнеса в Украине

2021 год стал хорошим стартом для развития игорной индустрии, которая в Украине была под запретом более 11 лет. Однако при этом рынок азартных игр работал в тени, не отчисляя налогов в бюджет и не заботясь об игроках.

Несмотря на критику противников легализации гемблинга и некоторые сложности, возникшие в начале становления индустрии, первый год функционирования легального рынка азартных игр в Украине продемонстрировал, что легальный гемблинг оказал позитивное влияние на экономику. Только от лицензионных платежей государственный бюджет за год получил более 1,7 млрд грн., а кумулятивный экономический эффект от легализации азартных игр эксперты оценивают в 30 млрд гривен.

При этом следует отметить, что уровень поступлений мог бы быть и намного выше, но… на пути увеличения доходов бюджетов всех уровней от деятельности игорного рынка встало отсутствие адекватного налогового законодательства. К сожалению, парламентская дискуссия относительно справедливой фискализации гемблинга затянулась почти на полтора года, и профильный законопроект №2713-д был принят только в первом чтении. В результате в прошлом году только государственный бюджет недосчитался нескольких миллиардов гривен налогов, так как в Украину не вошли международные организаторы гемблинга, ожидающие урегулирования налогового законодательства в сфере азартных игр.

Стоит напомнить, что ко второму чтению консенсусный вариант законопроекта №2713-д предлагает:

– сохранить высокие лицензионные платежи для всех видов бизнеса, но убрать их одноразовую выплату в тройном размере для некоторых видов гемблинга;

– унифицировать специальный налог на GGR (налог на валовый игровой доход) и ввести его единую ставку в размере 10%;

– определить минимальный размер выигрыша, с которого игрок не будет платить налог на доходы физических лиц и военный сбор, ограничив его объемом в десять минимальных зарплат.

В результате принятие законопроекта №2713-д не приведет к уменьшению налоговых и лицензионных поступлений в государственный бюджет, но разблокирует отечественный рынок для иностранных инвестиций и сделает игру в Украине более экономически привлекательной для иностранных игроков.