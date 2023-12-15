Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити поведінку споживання в Україні

Суспільне споживання в Україні потрібно зменшити в декілька разів. І український уряд розглядає такий потенційний сценарій. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає LB.ua.

За його словами, Україна переходить на військові рейки, але повноцінний перехід неминучий, якщо не запровадити жорсткі зміни для всього суспільства.

"На жаль, поки що ми живемо в досить специфічній реальності, коли в нас усе добре, є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми хочемо перейти на військові рейки", – сказав міністр.

Він зазначив, що суспільне споживання потрібно зменшити в декілька разів, оскільки українці споживають переважно імпортні товари та послуги, й це визначає економічний потенціал країни. Українське суспільство до такого не готове, але це потенційний сценарій.

"Можуть бути інші податкові режими, інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися і, думаючи про 2025 рік, маємо закладати відповідні сценарії", – висловився Марченко.

Урядовець пояснив, що для нього як для міністра фінансів краще, коли девальвує гривня й у країні більша інфляція, оскільки "баланси краще сходяться".

"З точки зору економічних інтересів і перспектив майбутнього це нормальна, правильна і логічна політика. А з точки зору нинішніх інтересів громадян, звичайно, курс стабільний і висока купівельна спроможність – це дорогі іномарки. І це 31 млрд доларів торгового дефіциту за 10 місяців.

Кому це потрібно? Умовно кажучи, ми залучили 40 млрд доларів зовнішньої допомоги. І тут ці самі кошти повернулися в економіки тих країн. Працюють виробництва – виробляють нам зброю, амуніцію. Це одна частина питання. Інша частина питання – виробляють нам айфони, автомобілі, техніку, одяг", – розповів він.

Марченко вважає, що якщо не змінити поведінку споживання, це призведе до сумних наслідків.

Грошей може не вистачити: попередні заяви Марченка

Слова міністра фінансів про необхідність обмежити споживання в Україні пролунали через місяць після того, як він сказав про наявність "неприємного" плану на випадок, якщо надання коштів із боку США буде й надалі припинено.

У Штатах Конгрес кілька місяців не підтримує запит президента Джо Байдена на виділення 61 млрд доларів допомоги для України. Це відбувається, оскільки республіканці хочуть більш рішучих заходів із посилення безпеки кордону США.

У жовтні Марченко вказував, що про сценарій, який буде застосовано у випадку відсутності коштів, зарано говорити, оскільки до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України.

Раніше міністр заявив, що Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку від партнерів, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає.