Лишь 1% украинских семей относит себя к среднему классу — Госстат

В Украине лишь 1% домохозяйств относит себя к среднему классу, а к богатым не относит себя вообще никто. Об этом свидетельствуют свежие данные опроса Государственной службы статистики о самооценке домохозяйствами уровня доходов.

В свою очередь, 31,9% семей считают себя "небедными, но еще не представителями среднего класса", а вот более двух третей домохозяйств — 67,1% — рассматривают себя как бедные.

Лишь 1,6% семей заявляют об улучшении материального положения за последний год, 4,4% говорят, что оно "скорее улучшилось", 29,2% — "скорее ухудшилось", а 43,6% отмечают, что оно не поменялось.

В следующие 12 месяцев рост благосостояния прогнозируют 7,1% семей, ухудшение — 44,3%. Относительное большинство — 47,4% — все же не прогнозирует изменений, а 1,2% ответить не смогли.

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За последний год лишь 11,8% жили в достатке, позволившем делать сбережения. В 48,4% опрошенных домохозяйств заявили, что денег им хватило, но отложить ничего не удалось. 36,6% семей постоянно отказывали себе в самом необходимом, кроме питания, а 3,2% не хватало денег даже на еду.

Подавляющее большинство украинцев — 70,7% — полагает, что под средним классом стоит понимать подушевой доход в семье выше 22 тысяч грн в месяц, еще 13,9% назвали доход в 18-20 тысяч грн, 7,3% — 14-16 тысяч. Прочие варианты ответов оказались намного менее распространенными, причем нашлось и 0,3% указавших вариант 6-8 тысяч грн и даже 0,1% с вариантом менее 6 тысяч грн.

Достаточной, чтобы не чувствовать себя бедными, 47% назвали сумму более 10 тысяч грн, а 27,3% — 9-10 тысяч грн, остальные варианты набрали намного меньше, при этом 0,5% указали сумму от 2 до 3 тысяч грн, а 0,1% — до 2 тысяч.

Напомним также, что по данным опроса Киевского международного института социологии, 78% украинцев не могут нормально жить на имеющиеся доходы — опрос.

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