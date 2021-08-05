78% украинцев не могут нормально жить на имеющиеся доходы — опрос

78,3% украинцев заявляют, что не могут нормально жить в условиях имеющихся доходов их семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, 38,5% заявили, что ощущают серьезные материальные трудности, а 39,8% — ощущают некоторые сложности. В то же время 16,8% респондентов заявили, что могут прожить на этот доход, но лишь 3,5% живут на него с комфортом. Еще 1,5% с ответом затруднились.

Относительное большинство украинцев, 43,1%, заявляют, что их семье хватает денег только на еду, а купить одежду уже тяжело. Еще 14,1% не хватает денег даже на еду. При этом доля обеих категорий выросла с июля 2019 года — с 41,2% и 13% соответственно.

Ответивших, что их семье достаточно денег на еду и одежду и они могут откладывать деньги, но не для покупки дорогих вещей вроде телевизора или холодильника, оказалось 32,8%, хотя два года назад было 38,2%.

Покупку дорогих вещей вроде телевизора или холодильника могут себе позволить семьи лишь 6,6% опрошенных (в 2019 году их было 5,4%), а покупать все, что хотят, могут лишь 1,1% респондентов (их доля два года назад составляла всего 0,4%).

47,6% опрошенных заявили, что по сравнению с прошлым годом они или их семья стали жить хуже, 38,5% — без изменений, а 12,5% — лучше.

В свою очередь на следующий год 31,3% респондентов прогнозируют ухудшение своего материального состояния, 22,6% считают, что оно не изменится, а 20,7% ожидают его улучшения. В то же время 25,4% затруднились с ответом или отказались от него.

Абсолютное большинство украинцев — 83,7% — считает, что механизм формирования коммунальных тарифов не является прозрачным и понятным. 11,1% все же верят в его прозрачность, а 5,2% не нашлись, что ответить.

82,5% респондентов также не верят, что возможное дальнейшее повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги вызвано объективными причинами, а не попыткой нажиться на простых людях. 10,7% все же в это верят, а 6,8% затруднились с ответом.

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В то же время 72,6% опрошенных считают, что все домохозяйства должны оплачивать реальную стоимость коммунальных услуг. Не согласны с этим лишь 22%, а 5,4% не дали ответа.

В целом 68,7% украинцев полагают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, а 16,1% — что в правильном (еще 15,2% не ответили). При этом в июне это соотношение было оптимистичнее — 64% на 20%.

Главной проблемой в стране 27,9% украинцев считают войну на Донбассе, 24,6% — коррупцию, 20,4% — безработицу. Коммунальные тарифы указали 10,2%.

Опрос проведен 24 июля — 1 августа методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) среди 2028 жителей 105 населенных пунктов всех подконтрольных регионов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%, 2,2% — для показателей, близких к 12%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

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