Политика и экономика 1 час назад

Не падает только мясо: почему за десять лет изменился рацион украинцев (ИНФОГРАФИКА)

У половины населения Украины есть проблемы с продуктами питания, а эксперты отмечают — мы все также едим слишком много картошки и хлеба

Иллюстрация: Татьяна Кравченко/Delo.ua Иллюстрация: Татьяна Кравченко/Delo.ua
Иллюстрация: Татьяна Кравченко/Delo.ua

В Украине еды не хватает почти десяти миллионам человек, и это худший показатель в Европе. За последние десять лет в стране сократилось месячное потребление практически всех продуктов питания — от сахара до овощей. Чуть ли не единственным исключением стало мясо. Но и здесь, по словам экспертов, нам еще далеко до нормы.

Корреспондент Delo.ua разобрался, почему случился такой перекос в рационе украинцев.

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В исследовании ООН "Продовольственная безопасность и питание в мире" говорится — 9,8 млн украинцам не хватает еды. В абсолютных цифрах это худший показатель для европейских стран, хотя в процентном соотношении антилидером стала Албания, где недоедают 46,5% жителей (общее население этой страны — всего 2,8 млн). Для сравнения: у нас эта проблема затрагивает 22,4% жителей.

Правда, если брать все категории жителей Украины, у которых не все хорошо с питанием, то цифра увеличится. Например, еще 8,7 млн наших граждан в ООН отнесли к категории людей, которым приходится сокращать количество потребляемых продуктов, даже если приемы пищи они и не пропускают. По сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось в 2014-2016 годах, этот показатель уменьшился на 200 тысяч.

Однако такая тенденция не говорит об улучшении ситуации — эти 200 тысяч перекочевали в категорию тех, кто испытывает острую нехватку пищи. Таких людей в стране, по итогам анализа 2018-2020 годов, 1,1 млн человек. В общей сложности, проблемы с питанием существуют у 19,6 млн человек. Согласно гибридной переписи населения, результаты которой Кабинет министров обнародовал в 2020 году, сегодня в Украине проживает 37,29 млн. А значит, у 52,5% из них есть проблемы с едой.

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Об изменении рациона украинцев говорят и в Государственной службе статистики, которая обнародовала данные о том, сколько в среднем за месяц съедает один украинец. Из десяти категорий в восьми падение.

Если говорить в абсолютных цифрах, то антилидерами стали овощи, хлеб и картофель. С 2010 по 2020 год среднее потребление овощей и бахчевых сократилось на 800 грамм — только в 2012 году был небольшой прирост до 10,1 килограмма в месяц, однако к 2020 году этот показатель упал до 8,7 кг. Потребление хлебопродуктов сократилось на 1,3 кг, а картофеля — на 1,7 кг (см. инфографику).

Инфографика: Татьяна Кравченко/Delo.ua

При этом стабильным осталось потребление фруктов, ягод, орехов и винограда — 3,7 кг в месяц. Глава Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник считает, что одной из причин сокращения цифр по овощам является как раз появление альтернативных позиций на рынке, и в первую очередь ягод, которых еще десять лет назад не было.

"Взять, например, голубику. Десять лет назад это была практически экзотика. С точки зрения производства и каких-то климатических условий существенных изменений не произошло. Просто появился больший выбор. Это как 10-15 лет назад уровень потребления пекинской капусты на душу населения был в два раза выше, чем сейчас. Почему? Потому что начали выращивать салаты и импортировать их зимой. Так и здесь. Это одна из основных причин", — объясняет эксперт.

Единственной категорией, среднемесячные объемы потребления которой выросли, оказалось "мясо и мясопродукты". При этом если брать в десятилетней перспективе, то рост незначительный, всего 100 грамм — с 5,1 кг до 5,2 кг. Но пять лет назад наблюдалось заметное проседание — в 2016 году один украинец в среднем потреблял 4,7 кг мяса в месяц.

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Однако, по словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, даже 5,2 кг в месяц — это очень мало. Экономист обращает внимание на рациональную годовую норму потребления мяса, которая составляет 90 кг на душу населения. Украинцы едят 55 кг, и рост потребления этого продукта даже в среднем на один килограмм в месяц будет каплей в море.

Пендзин также напомнил, что в 2019 году один украинец съедал в год 54 кг, в 2020 — 53,2 кг, хотя перед этим цифра выросла сразу на шесть килограмм. И все равно это немногим больше половины от рациональной нормы.

"При том, когда мы возьмем с вами хлеб или картошку, то да, их потребление уменьшилось. Мы 10 лет назад ели 115% от рациональной нормы картошки, а сейчас 104%. Но все равно едим больше хлеба и картофеля. Чем беднее нация, тем больше она есть хлеба и картофеля. Чем богаче — тем больше мяса и фруктов", — резюмирует эксперт.

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Экономист Алексей Кущ рост потребления мясопродуктов объясняет определенными нюансами подсчета статистики. Он напомнил, что раньше украинцы покупали многие продукты на уличных раскладках, которые она не учитывает. В последнее же время покупатель мигрировал в торговые сети и активно использует банковские карточки, которые легче учитывать при подсчете данных. Поэтому, по мнению эксперта, реального роста потребления не было — просто расширился статистический охват.

Вторым фактором роста он называется низкую базу сравнения — украинцы сейчас просто приближаются к стандартам, которые должны быть в развитых странах.

"Но в целом статистику Госстата комментировать сложно, поскольку у нас серьезная сегрегация населения. Соответственно, первые 50% по уровню доходов действительно экономят на продуктах, а 15-20% среднего класса, наоборот, увеличивают их потребление. Поэтому оценивать в среднем не очень объективно. Но можно отметить, что в последнее время был удар по овощам и фруктам — здесь как раз есть сокращение, поскольку мясо в цене не так сильно дорожает, как эти типы продуктов. Это третий фактор, почему его потребление сохраняется и растет", — резюмирует Кущ.

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Данные Госстата действительно свидетельствуют, что, например, в первом полугодии 2021-го больше всего подорожали именно овощи. Например, стоимость свеклы за год увеличилась на 227,5%, моркови — на 150%. Та же ситуация и с другими товарами, потребление которых уменьшилось. Правда, в ближайшее время можно ожидать и сокращение в сегменте мяса — оно может подорожать, поскольку эксперты уже предупреждают о росте цен на зерновые группы и подсолнечник, которые являются основными компонентами для корма.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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