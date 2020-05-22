11 областей Украины и Киев не готовы к снятию карантина — Минздрав

По состоянию на 22 мая, 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Такие данные сегодня, 22 мая, обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, к дальнейшему снятию ограничений не готовы следующие области: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Кроме этого, не готов ко второму этапу снятия карантинных ограничений и город Киев.

20 мая 2020 Кабинет Министров Украины принял постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

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Этот документ предусматривает ослабление или прекращение противоэпидемических мероприятий на территории регионов на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось ранее, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Киевской области не позволяет ослабить противоэпидемические мероприятия в регионе.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зарегистрировано 20 тысяч 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.