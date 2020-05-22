В Киевской области решили не послаблять карантин

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Киевской области не позволяет ослабить противоэпидемические мероприятия в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации (КОГА).

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В КОГА напоминают, что 20 мая 2020 Кабинет Министров Украины принял постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

Этот документ предусматривает ослабление или прекращение противоэпидемических мероприятий на территории регионов на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Решение принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков:

– инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения). Должен составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;

– загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%;

– среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

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По данным КОГА, на сегодняшний день в Киевской области зафиксированы такие показатели:

– инцидентность — 13,9 человека на 100 тысяч населения (нужно меньше 12-ти);

– загруженность коек — 8,9% (нужно менее 50%);

– среднее количество ПЦР-тестирования -19,2 на 100 тысяч населения (нужно более 12 на 100 тысяч).

"Так как один из необходимых факторов (а именно — инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий. Одновременно сообщаем, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемической ситуацию ежедневно. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зарегистрировано 20 тысяч 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.