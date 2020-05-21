Заболевших коронавирусом держат на карантине по 7 недель из-за проблем с ПЦР — киевлянка

Киевлянка Анастасия Браткова рассказала, как ее заболевшую коронавирусом родственницу уже 7 недель удерживают на карантине из-за проблем с результатами ПЦР-тестов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Да, в моей семье есть переболевшие короной. Спокойно, все прошло без осложнений, тьфу-тьфу. И этот пост никогда бы не появился, если бы не история аномального выздоровления моей родственницы. Итак, она заболела 3 апреля, и по сей день не может получить "добро" на выход из карантина. 7 недель! Причина простая — 4 раз ПЦР-тест приходит с пометкой "не корректно взят". Каждый ПЦР приходится ждать по неделе и дольше..." — пишет киевлянка.

По ее словам, первый ПЦР для подтверждения выздоровления родственницей был сдан 29 апреля, результат получен 9 мая с пометкой "не корректно взят". Второй тест был сделан 11 мая. Результат 17 мая с пометкой "не обнаружено рнк-вируса". Третий взят 12 мая, ответ пришел 21-го. Тоже с пометкой "некорректно взят". Следующий тест — 25 мая.

"Что говорит семейный врач? Что снять с карантина до получения второго "здорового" теста не может. И напоминает о штрафе в 17000 грн в случае, если полиция словит на улице. Если учесть то, как "быстро" приходят результаты тестов, то на карантине безвылазно моя родственница просидит в общей сложности 2 месяца!" — жалуется Браткова.

"Еще один вывод — думаю, именно так и подгоняется статистика, мол, смотрите, сколько людей продолжают болеть", — добавила она.

Кроме того, женщина рассказала, как ПЦР-тесты делают в 4-й больнице столицы.

"В одной очереди по 40 минут стоят кашляющие больные, только привезенные лежачие с вирусом, и уже здоровые. Сами врачи говорят, что повторное заражение возможно. Точнее так, они не знают, возможно или нет. Это, конечно же, вызывает опасения... И основное: если мы будем по 2 месяца определять, выздоровел ли человек после коронавируса, кто работать будет?" — подытожила киевлянка.

Напомним, по состоянию на 21 мая в Украине за сутки зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В целом за все время пандемии в Украине заболело 19 тысяч 706 человек, из них 1 тысяча 405 детей, а также 3 тысячи 833 медицинских работников.

В общей сложности, за все время выздоровели 6 тысяч 227 человек, но при этом зафиксировано 579 летальных случаев.