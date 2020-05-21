Общество 30 минут назад

За сутки от коронавируса скончались 15 украинцев — Минздрав

В целом за все время пандемии в Украине заболело 19 тысяч 706 человека, из них 1 тысяча 405 детей, а также 3 тысячи 833 медицинских работников

Фото: LIGA.net Фото: LIGA.net
Фото: LIGA.net

По состоянию на 21 мая, в Украине за сутки зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за это время выздоровели 115 человек.

"За минувшие сутки заболели 476 человек. Из них 29 детей и 76 медработников. Были госпитализированы 115 человек", — сообщил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что за этот период зафиксированы 15 летальных случаев от коронавируса.

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При этом он добавил, что в целом за все время пандемии в Украине заболело 19 тысяч 706 человека, из них 1 тысяча 405 детей, а также 3 тысячи 833 медицинских работников.

В общей сложности, за все время выздоровели 6 тысяч 227 человек, но при этом зафиксировано 579 летальных случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 20 мая, в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели.

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