В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 19 тысяч

По состоянию на 9:00 среды, 20 мая, в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 354 новых случая коронавируса, а 323 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 766 случаев;
Волынская область — 676 случаев;
Днепропетровская область — 849 случаев;
Донецкая область — 133 случая;
Житомирская область — 583 случая;
Закарпатская область — 922 случая;
Запорожская область — 385 случаев;
Ивано-Франковская область — 1246 случаев;
Кировоградская область — 450 случаев;
город Киев — 2410 случаев;
Киевская область — 1261 случай;
Львовская область — 1136 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 264 случая;
Одесская область — 792 случая;
Полтавская область — 265 случаев;
Ровенская область — 1217 случаев;
Сумская область — 164 случая;
Тернопольская область — 1089 случаев;
Харьковская область — 836 случаев;
Херсонская область — 172 случая;
Хмельницкая область — 280 случаев;
Черновицкая область — 2796 случаев;
Черкасская область — 381 случай;
Черниговская область — 115 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 20 мая в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48 328 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 19 мая, в Украине было 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели.