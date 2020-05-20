В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 19 тысяч

По состоянию на 9:00 среды, 20 мая, в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 354 новых случая коронавируса, а 323 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 766 случаев;

Волынская область — 676 ​​случаев;

Днепропетровская область — 849 случаев;

Донецкая область — 133 случая;

Житомирская область — 583 случая;

Закарпатская область — 922 случая;

Запорожская область — 385 случаев;

Ивано-Франковская область — 1246 случаев;

Кировоградская область — 450 случаев;

город Киев — 2410 случаев;

Киевская область — 1261 случай;

Львовская область — 1136 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 264 случая;

Одесская область — 792 случая;

Полтавская область — 265 случаев;

Ровенская область — 1217 случаев;

Сумская область — 164 случая;

Тернопольская область — 1089 случаев;

Харьковская область — 836 случаев;

Херсонская область — 172 случая;

Хмельницкая область — 280 случаев;

Черновицкая область — 2796 случаев;

Черкасская область — 381 случай;

Черниговская область — 115 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 20 мая в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48 328 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 19 мая, в Украине было 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели.