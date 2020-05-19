В Украине за сутки 260 человек заболели коронавирусом, а 356 — выздоровели

По состоянию на 9:00 вторника, 19 мая, в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 260 новых случаев коронавируса, а 356 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 751 случай;

Волынская область — 635 случаев;

Днепропетровская область — 843 случая;

Донецкая область — 131 случай;

Житомирская область — 573 случая;

Закарпатская область — 911 случаев;

Запорожская область — 385 случаев;

Ивано-Франковская область — 1235 случаев;

Кировоградская область — 445 случаев;

город Киев — 2359 случаев;

Киевская область — 1245 случаев;

Львовская область — 1098 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 263 случая;

Одесская область — 784 случая;

Полтавская область — 264 случая;

Ровенская область — 1188 случаев;

Сумская область — 164 случая;

Тернопольская область — 1081 случай;

Харьковская область — 816 случаев;

Херсонская область — 168 случаев;

Хмельницкая область — 267 случаев;

Черновицкая область — 2742 случая;

Черкасская область — 376 случаев;

Черниговская область — 110 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 19 мая в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47 174 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, 18 мая сообщалось, что за сутки в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, а выздоровели 160 человек.