В Украине за сутки 260 человек заболели коронавирусом, а 356 — выздоровели

По состоянию на 9:00 вторника, 19 мая, в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 260 новых случаев коронавируса, а 356 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 751 случай;
Волынская область — 635 случаев;
Днепропетровская область — 843 случая;
Донецкая область — 131 случай;
Житомирская область — 573 случая;
Закарпатская область — 911 случаев;
Запорожская область — 385 случаев;
Ивано-Франковская область — 1235 случаев;
Кировоградская область — 445 случаев;
город Киев — 2359 случаев;
Киевская область — 1245 случаев;
Львовская область — 1098 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 263 случая;
Одесская область — 784 случая;
Полтавская область — 264 случая;
Ровенская область — 1188 случаев;
Сумская область — 164 случая;
Тернопольская область — 1081 случай;
Харьковская область — 816 случаев;
Херсонская область — 168 случаев;
Хмельницкая область — 267 случаев;
Черновицкая область — 2742 случая;
Черкасская область — 376 случаев;
Черниговская область — 110 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 19 мая в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47 174 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, 18 мая сообщалось, что за сутки в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, а выздоровели 160 человек.