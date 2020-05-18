За сутки в Украине от COVID-19 умер 21 человек — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 160 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья.

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По данным Минздрава, с начала пандемии COVID-19 в Украине подтверждены 18 тысяч 616 случаев заражения. 535 человек из числа заболевших умерли (21 человек за последние сутки).

К этому времени 5 тысяч 276 пациентов выздоровели (160 за последние сутки).

Количество активных больных за сутки возросло на 144 человека.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 733 случая;

Волынская область — 625 случаев;

Днепропетровская область — 843 случая;

Донецкая область — 131 случай;

Житомирская область — 564 случая;

Закарпатская область — 901 случай;

Запорожская область — 382 случая;

Ивано-Франковская область — 1221 случай;

Кировоградская область — 445 случаев;

город Киев — 2321 случай;

Киевская область — 1224 случая;

Львовская область — 1066 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 262 случая;

Одесская область — 764 случая;

Полтавская область — 264 случая;

Ровенская область — 1167 случаев;

Сумская область — 163 случая;

Тернопольская область — 1081 случай;

Харьковская область — 789 случаев;

Херсонская область — 168 случаев;

Хмельницкая область — 267 случаев;

Черновицкая область — 2713 случаев;

Черкасская область — 372 случая;

Черниговская область — 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 мая 2020 года в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 17 мая в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.