За сутки в Украине от COVID-19 умер 21 человек — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 160 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья.
По данным Минздрава, с начала пандемии COVID-19 в Украине подтверждены 18 тысяч 616 случаев заражения. 535 человек из числа заболевших умерли (21 человек за последние сутки).
К этому времени 5 тысяч 276 пациентов выздоровели (160 за последние сутки).
Количество активных больных за сутки возросло на 144 человека.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 733 случая;
Волынская область — 625 случаев;
Днепропетровская область — 843 случая;
Донецкая область — 131 случай;
Житомирская область — 564 случая;
Закарпатская область — 901 случай;
Запорожская область — 382 случая;
Ивано-Франковская область — 1221 случай;
Кировоградская область — 445 случаев;
город Киев — 2321 случай;
Киевская область — 1224 случая;
Львовская область — 1066 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 262 случая;
Одесская область — 764 случая;
Полтавская область — 264 случая;
Ровенская область — 1167 случаев;
Сумская область — 163 случая;
Тернопольская область — 1081 случай;
Харьковская область — 789 случаев;
Херсонская область — 168 случаев;
Хмельницкая область — 267 случаев;
Черновицкая область — 2713 случаев;
Черкасская область — 372 случая;
Черниговская область — 108 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 18 мая 2020 года в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на утро 17 мая в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.