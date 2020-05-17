От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 500 человек — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.
Как сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья, общее количество случаев с начала пандемии составляет 18 тысяч 291.
По данным Минздрава, 4 тысячи 906 пациентов уже выздоровели и 514 — умерли от осложнений.
За последние сутки от COVID-19 скончался 21 человек, а 210 пациентов побороли болезнь.
Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Черновицкой области (2 694) и Киеве (2 280 случаев).
За сутки больше новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве — 59, в Киевской области — 54, Львовской — 50 и Черновицкой — 47.
При этом, ни одного нового случая не подтвердили в Херсонской и Луганской областях.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 715 случаев;
Волынская область — 615 случаев;
Днепропетровская область — 837 случаев;
Донецкая область — 130 случаев;
Житомирская область — 546 случаев;
Закарпатская область — 885 случаев;
Запорожская область — 378 случаев;
Ивано-Франковская область — 1210 случаев;
Кировоградская область — 443 случая;
город Киев — 2280 случаев;
Киевская область — 1197 случаев;
Львовская область — 1019 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 238 случаев;
Одесская область — 746 случаев;
Полтавская область — 264 случая;
Ровенская область — 1 126 случаев;
Сумская область — 162 случая;
Тернопольская область — 1 078 случаев;
Харьковская область — 786 случаев;
Херсонская область — 167 случаев;
Хмельницкая область — 253 случая;
Черновицкая область — 2694 случая;
Черкасская область — 372 случая;
Черниговская область — 108 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 мая 2020 года в Центр поступило 631 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45669 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 16 мая, в Украине было 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели.