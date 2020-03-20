Киевские власти обещают доставлять продукты 12 тысячам одиноких киевлян во время карантина

Из-за пандемии коронавируса и объявленного в связи с этим общенационального карантина, киевские власти будут доставлять продукты и другие товары первой необходимости 12 тысячам киевлянам. Об этом, в интервью изданию "Вести" рассказал первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Чиновник заявил, что в Киеве и до карантина проводилась социальная работа с пожилыми людьми, стоящими на учете. "Есть около 12 тысяч пенсионеров, которые у нас постоянно состоят на учете. Это одинокие, больные люди, которые находятся под опекой города, с ними ведется работа — такая же, как проводилась и до того, то есть их посещает социальный работник, мы их обеспечиваем едой, медикаментами", — заявил Поворозник.

В тоже время самих пенсионеров в возрасте 60+ в Киеве намного больше — 500 тысяч, и по словам первого замглавы КГГА, их тоже не оставят в беде. "Мы мониторим ситуацию, при необходимости будем помогать, но, в первую очередь, о родителях должны переживать дети, а если никого нет, то мы сами о них позаботимся", — подчеркнул чиновник.

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Напомним, из-за карантина в столице перестал функционировать метрополитен. Предварительно, его робота остановлена до 3 апреля. С перебоями ходит наземный транспорт, особенно коммунальный. Из-за этого люди паникуют и создают очереди на остановках и в магазинах.