28% украинцев готовы переехать в ЕС или США, если им подарят гражданство

27,9% украинцев готовы переехать на постоянное место жительства в страны Европейского союза или в США, если им без каких-либо условий будет предоставлено гражданство соответствующей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом 68,7% не готовы так поступить, а 3,4% затруднились с ответом или отказались отвечать. В то же время апрельский опрос КМИС показал, что готовых переехать в ЕС было 27,1%, не готовых 65,1%, а не давших ответ — 7,8%.

В свою очередь, новый опрос показал падение доли тех, кто согласился бы на аналогичный переезд в Россию — таковых нашлось 5,8%. Абсолютное большинство украинцев в 91,7% на это не согласились бы, а 2,6% не смогли ответить. Полгода назад к переезду в РФ были готовы 6,3%, не готовы — 86,3%, не смогли дать ответ 7,3%.

В то же время согласных на переезд в Россию при условии гражданства и выдачи 100 тысяч долларов по-прежнему почти вдвое больше — 10,3%, хотя это количество и снизилось с апреля, когда составляло 11,2%. Доля не согласных на такие условия выросла с 80,2% до 85,9%, а не давших ответ — упала с 8,6% до 3,8%.

Опрос проведен 17-24 октября среди жителей всех подконтрольных регионов Украины методом телефонного интервью при случайном наборе номера. Репрезентативная выборка — 1502 человека, статистическая погрешность — 2,6%.

Напомним также, что недавний опрос показал, что президенту Владимиру Зеленскому не доверяет 62% украинцев.