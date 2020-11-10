За четыре месяца уровень доверия украинцев президенту Зеленского упал на 13%

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяет 62% украинцев. Доверяют гаранту при этом 33%.

Об этом свидетельствует исследование проведенное социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2020 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологи отмечают, что оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, большинство респондентов выразили недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлено в опроснике. При этом чаще по сравнению с другими политиками доверие выражалось Зеленскому (доверяют 33%, не доверяют — 62%) и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумков (30% и 57% соответственно). Среди "лидеров" доверия можно отметить также сопредседателя фракции "ОПЗЖ" в Верховной Раде Юрия Бойко (22% и 69%), пятого президента Украины Петра Порошенко (22% и 73%) и Святослава Вакарчука (18% и 70%).

"Среди государственных и общественных институтов чаще доверие выражается Вооруженным Силам Украины (им доверяют 66% опрошенных), Церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%), волонтерским организациям (60%), Государственной пограничной службе (55%) , главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%), Национальной гвардии Украины (52%)", — говорят социологи.

Чаще всего высказывается государственному аппарату (чиновникам) — не доверяют им 79% опрошенных, СМИ России (79%), Верховной Раде (76%), судебной системе в целом (75%), Кабинету министров (75%), политическим партиям (73%), коммерческим банкам (73%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (72,5%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (Назка) (71%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (70%), высшему антикоррупционному суду (70%).

Напомним, что по данным социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива с 3 по 9 июля 2020 года, президенту Украины не доверяло 49% граждан.