В 2020 году фактический дефицит государственного бюджета Украины составил 217,6 млрд грн, что составляет 5,2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как информирует пресс-служба Министерства финансов, нынешние показатели на 81 млрд грн меньше запланированных.

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По данным Минфина, в течение 2020 года удалось привлечь на финансирование бюджета 382,3 млрд грн путем размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

При этом средневзвешенная процентная ставка по размещенным ОВГЗ составляла 7,8% годовых и снизилась на 5,2% против 2019 года.

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Напомним, 30 марта Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 8,875 млрд грн от размещения на аукционах облигаций внутреннего государственного займа.

Инвесторам предложили 4 выпуска ценных бумаг в гривне и два выпуска в долларах.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 3 месяца, 1 год, 1,5 года и 2 года, а в долларах — 1 год и 2 года.

Ранее в Украине разрешили выполнение функций первичных дилеров по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не только банкам, но и другим учреждениям, которые имеют лицензию на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами (дилерской и брокерской деятельности).

Источник фото: Depositphotos.