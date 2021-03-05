Американские банки решили подстраховаться от ошибочных денежных перечислений

В США банки решили включить в кредитные договора условия возврата денег при ошибочном перечислении, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, теперь банки будут требовать от партнеров возврата денежных средств в случае ошибок.

В частности, новые правила уже внедрили такие банковские корпорации как Citigroup, Barclays и Jefferies Financial Group.

При этом, юридические формулировки условий сделок могут отличаться. Однако они предоставляют банку-агенту "единоличное" право определять, когда платеж провели по ошибке, и устанавливать процедуру возмещения денег.

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В Bloomberg отмечают, что эти нововведения решили внедрить после того, как 12 августа 2020 года сотрудники отдела кредитных операций банка Citigroup ошибочно перечислили $900 млн компаниям, предоставившим кредит американскому косметическому гиганту Revlon.

Менеджмент Citigroup назвал это "канцелярской ошибкой" и потребовал вернуть деньги.

14 августа представитель Revlon сообщил в заявлении по электронной почте, что компания не выплатила ссуду или какую-либо ее часть.

Bloomberg называет произошедшее "одной из самых больших ошибок за всю историю Уолл-стрит".