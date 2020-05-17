Антарктические полярники со станции "Вернадский" возвратились в Украину (ФОТО)

Сегодня, 17 мая, участники зимнего отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) вернулись в Украину после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский".

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН), полярники прилетели в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из Лиссабона.

По информации УАЭ, вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.

"Мы волновались, что в условиях суровых карантина почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, Посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран была вынуждена оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", — рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Полярники отправились со станции "Академик Вернадский" еще 24 апреля. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты — пролива Дрейка — участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Поэтому через Сантьяго, Сан-Пауло, Лиссабон вернулись в Украину.

Учитывая задержку зимовального отряда 25-й УАЭ в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на "Вернадском" в этом году длилась 2 месяца — едва ли не дольше всех в истории станции.

Все полярники, прибывшие в Украину, установили специальное приложение "Дій вдома" и находятся дома на самоизоляции.

В Антарктиде ученые выполняли мультидисциплинарные исследования, в частности изучали:

– изменения климата (непрерывные измерения ведутся с 1947 года);

– изменения уровня моря, его солености и температуры;

– состояние и динамику "озоновой дыры";

– влияние изменений климата на ледники и снегонакопления в регионе;

– космическую погоду (солнечная активность, магнитные бури, гигантские грозы в верхней тропосфере и прочее);

– состояние околоземной плазмы;

– горные породы;

– состояние ледников;

– антарктические микроорганизмы (бактерии, дрожжи, мицелиальные грибы)

– флору (в частности, единственные цветы Антарктиды — колобантус и десшампсия, антарктические мхи и лишайники)

– гнездования доминиканских чаек и поморников;

– популяции пингвинов дженту и Адели в качестве индикатора состояния запасов криля в Южном океане;

– популяции китов (в частности методом фотоидентификация)

– состав антарктических почв.

"И зимний, и сезонный отряды блестяще справились со своими задачами. Полученные ими данные имеют значительную ценность не только для украинской, но и для мировой науки. Привезенные образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов", — сообщил Дикий.

Зимний отряд 24-й УАЭ отправился на станцию ​​"Академик Вернадский" в конце марта 2019 года. Этих полярников впервые отобрали на основе открытого конкурса.

Напомним, 8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Емельянович.