Аукцион ОВГЗ не принес желаемых результатов: гривня продолжает дешеветь

В среду, 23 декабря, курс гривни потерял 1% и торгуется вблизи отметки 28,42 гривен за доллар.

"Такая динамика наблюдается на фоне общего ухудшения настроений инвесторов на мировых финансовых рынках, связанного с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании и снижения активности нерезидентов по покупке ОВГЗ", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Отметим, 22 декабря Минфин продавал на аукционе государственные ценные бумаги в гривне сроком обращения 84, 112, 196, 343, 539, 784, 1043, 1246, 1526 дней и долларовые ОВГЗ сроком обращения 358 дней. Ожидалось, что результаты аукциона будут сравнимы результатам предыдущего аукциона, проведенного Министерством финансов 15 декабря. Тогда в госбюджет была привлечена рекордная сумма в эквиваленте 51,4 млрд гривен.

"Размещение ОВГЗ во вторник показало существенное снижение спроса: Минфин смог привлечь 22 миллиона гривен. Нерезиденты поставили покупки на паузу на фоне ухудшения настроений на мировых рынках и рождественских праздников. В итоге, предложения валюты нет, в то время как рост свободной ликвидности поддерживает спрос на валюту. И лишь выход НБУ на межбанк с интервенцией на уровне 28,42 гривен за доллар смог удержать ослабление гривни", — говорит Шевчишин.

Аналитик также отмечает, что участники валютного рынка не отреагировали на заявление НБУ о том, что банковская система готова к локдауну из-за COVID-19 с 8 по 24 января. Глава регулятора Кирилл Шевченко заявил, что ужесточение карантинных мер существенно не повлияет на экономическую активность, потребительский спрос и инфляцию в стране.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит ослабляться до 28,5-28,55 гривен за доллар на сохраняющемся спросе", — прогнозирует Шевчишин.

23 декабря, по сравнению со вчерашним днем, вторником, 22 декабря, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 21 копейку — с 28,0391 грн/доллар до 28,2513 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 23 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,2513 грн;

✅ 1 евро — 34,5669 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,8953 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,9076 грн.

На межбанковском валютном рынке 23 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке снизился на 1 копейку, в продаже — на 1,5 копеек. 22 декабря торги закрылись на уровне 28,40/28,43 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,39/28,4150 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем подешевел на 4 копейки. 23 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,6272/34,6549 грн за евро. 22 декабря закрылись на уровне 34,6650/34,6988 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 28,30-28,55 грн/доллар, по евро — 34,40-34,80 грн/евро.

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На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,32 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,45 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 28,17/28,26 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 15 копеек, в продаже — на 19 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,30/34,45 грн/евро. По сравнению со вторником, курс евро в покупке и в продаже вырос на 20 копеек. 22 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,10/34,25 грн/евро.