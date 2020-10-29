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Банки 40 минут назад

Банкиры предлагают отменить налоги на доходы от депозитов

Украинцы активнее вкладывают деньги в гособлигации, чем в депозиты, так как в таком случае их доход не облагается налогом

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В банках недовольны неравными условиями со стороны государства, которое использует различные ставки налогообложения доходов физлиц от вложений на депозиты и облигации государственного внутреннего займа (ОВГЗ) — 18% и 0% соответственно.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола "Влияние карантина на "сберегательные" привычки украинцев", передает "Финансовый клуб".

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"Чрезвычайно важно, чтобы государство не играло против банков. Если доходы от депозитов облагаются налогом, а от государственных ценных бумаг — не облагаются, то это неравные условия со стороны государства. И это также нужно решать", — заявил председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

По его словам, нужно установить равные условия для всех финансовых инструментов.

"Я за то, чтобы было больше инструментов: не только депозиты, но и долговые обязательства государства, городов. Но различные инструменты должны иметь равные условия для конкурентной благоприятности при оценке гражданином, в какие инструменты вкладывать", — отметил он.

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В свою очередь, заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников говорит, что физические лица активно инвестируют в ОВГЗ именно из-за отсутствия налогообложения их доходов.

Он подчеркнул, что существуют возможности экономить не только с банками, но и в других направлениях.

"Украинцы, которые имеют соответствующий уровень финансовой грамотности, могут пользоваться возможностями, которые сегодня предоставляют вложения в государственные ценные бумаги. И определенная часть наших граждан предпочитают именно этот инструмент, так как доходы, которые они получают от вложения собственных средств в этот инструмент, не облагаются. И это одна из возможностей, благодаря которой украинцы могут экономить", — рассказал Загородников.

Напомним, на 1 октября сумма вкладов физических лиц в 73 украинских банках на составила 567,4 млрд грн. Относительно данных на 1 сентября эта цифра выросла на 12,9 млрд, или на 2,3%.

В частности, вклады в гривне выросли на 6,9 млрд грн, или на 2,2% до 325,6 млрд, а вклады в иностранной валюте — на 6 млрд грн в эквиваленте, или на 2,5% до 241,8 млрд грн.

 

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