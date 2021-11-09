Бессарабский проезд Киева стал пешеходной зоной

В столице Украины внедряется комплексная схема организации дорожного движения на Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске. В результате появилась пешеходная зона по Бессарабскому проезду. Об этом сообщает "Хмарочос".

Создается новая дополнительная парковка на улице Бассейной от улиц Павла Скоропадского до Бессарабской площади. При этом проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать лишь в ночное время для обслуживания работниками коммунальных предприятий.

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Создание пешеходной зоны по Бессарабскому проезду предусматривалось в рекомендациях Всемирного банка в Исследовании устойчивого развития городского транспорта. Появление пешеходного пространства должно способствовать также улучшению качества воздуха, поскольку загрязнения происходят от проезжающих автомобилей.

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Временная пешеходная зона впервые организовывалась в рамках Европейской недели мобильности в 2016 году. Опыт перекрытия движения дал понять, как лучше организовать новшество.

В марте 2021 года в Киевсовете обсуждали перекрытие Бессарабского проезда на постоянной основе либо в выходные.

Ранее сообщалось, что в Киеве решили реконструировать Лукьяновскую площадь — дизайнеры представили проект.