Безвиз не отменяется из-за голосования по САП — Шмыгаль

Украина выполнила все процедуры, которые прописаны действующим законодательством по назначению комиссии Специальной антикоррупционной прокуратурой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, передает Liga.net.

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По его словам, поддержка международных партнеров зависит от открытости и прозрачности конкурса на пост главы САП.

При этом глава правительства считает, что процедура избрания руководителя антикоррупционной прокуратуры пройдет по всем нормам действующего законодательства.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами отметил, что ЕС и США интересует кандидатура будущего главы САП, а не комиссия по его отбору.

"Давайте будем ждать, кого выберет эта комиссия вместе с международниками, которые в достаточном количестве есть в этой комиссии, и тогда будем с вами вместе определяться, была ли это "зрада", или победа", — сказал нардеп.

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Ранее депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.

17 сентября Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов преимущественно из "Слуги народа" и ОПЗЖ, "против" — 48, "воздержались" — 14.

Позже посольства США и ЕС в Украине заявили, что от выбора главы САП зависит будущая поддержка Украины.